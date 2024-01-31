2024 yılı polis alımları ne zaman başlayacak ?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevlendirilmek üzere 10 bin 102 personel için kadro ihdas edilmişti. 2024 yılı için 10 bin polis alımı başlıyor...

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin 102 kadro ihdas edildiği duyurulmuştu. Karara göre EGM merkez teşkilatı için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü; taşra teşkilatı için ise 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı alımı yapılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Yakın zamanda 10.000 polis alımıyla ilgili bir duyuru yapacağız" ifadelerini kullandı. Polis alımı başvuru tarihleri ve diğer detayları henüz açıklanmasa da uzmanlar diğer alımlardan çok da farklı olmayacağını düşünüyor. Buna göre diğer alımlarda şartlar şu şekilde sıralanmıştı:

Polis alımı başvurusu nasıl yapıılr?

Adaylar, "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak, Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecek. Alıma ilişkin sınav takvimi, "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

Açılacak kadro ve kontenjanlar

Merkez Teşkilatı: 500 polis memuru,

Başmüfettiş: 90,

Merkez Emniyet Müdürü: 10,

Taşra Teşkilatı: 9 bin 500,

Moral Eğitim Merkezi Müdürü,

Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı

Şartlar neler?

POMEM şartları ise şöyle;

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3. KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

4. Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az yüzde 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5. 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)