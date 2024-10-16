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2025 yılı asgari ücret için masadaki yeni zamlı rakam belli oldu

2025 yılı asgari ücret için masadaki yeni zamlı rakam belli oldu
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Tüm çalışanlar 2025 yılı asgari ücret zammı için geri sayıma geçerken, her gün asgari ücret zammı için yeni bir rakam gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak gazeteci Fatih Portakal da hem hükümetin düşündüğünü hem de enflasyon sonrası olması gereken rakamı açıkladı.

Milyonlarca çalışanın gözü Aralık ayında toplanarak 2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda... Geçmiş yıllarda yapılan tüm asgari ücret artışları ya enflasyon oranıyla paralel ya da onun 5-10 puan üstünde gerçekleşmiş durumda. Bu sebeple bu yılda komisyonun ilk bakacağı veri enflasyon olacak. Bu kritik toplantıya daha 2 ay varken asgari ücrete yapılması planlanan muhtemel zam tahminleri şimdiden konuşulmaya başlandı bile.

Ekonomistlerin tahminleri asgari ücrete yüzde 40 ile 45 bandında bir zam yapılması olurken işverenler asgari ücret zammının yüzde 30'la sınırlandırılmasını talep ettiği bilgisi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV haber bülteninde asgari ücret zammıyla ilgili tahminini ve yapılması gereken zammı açıkladı.

Portakal, 2025 asgari ücret zammının yüzde 80 oranında olması gerektiğini belirterek, bu rakamın 30 bin 600 lira olduğunu söyledi.

Ancak AK Parti kulislerinde konuşulan rakamınsa beklentilerin altında olduğu öğrenildi. Portakal AK Parti kulislerinde konuşulan rakamın ise 22- 24 bin TL olduğunu söyledi. 

Peki 2025 yılı zamlı asgari ücret için masada hangi rakamlar var ? İşte asgari ücret zam tahminleri...

İktidarın Orta Vadeli Programı'na göre...

OVP Enflasyon Tahmini: Yüzde 41,5
Asgari ücret tahmini: 24.058 TL

TCMB'nin enflasyon beklentisine göre

Merkez Bankası Anketi: Yüzde 43,14
Asgari ücret tahmini: 24.336 TL

Anadolu Ajansı'nın enflasyon tahminine göre

Anadolu Ajansı Enflasyon Tahmini: Yüzde 42,64
Asgari Ücret Tahmini: 24.251 TL

Reuters'in enflasyon tahminine göre

Reuters Enflasyon Tahmini: Yüzde 42,95
Asgari Ücret Tahmini: 24.304 TL

Finansal Kurumlar Birliği'nin enflasyon tahminine göre 

Finansal Kurumlar Birliği Enflasyon Tahmini: Yüzde 49,39
Asgari Ücret Tahmini: 25.399 TL

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