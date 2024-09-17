  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. 2025 yılı asgari ücret için yeni tahminler belli oldu

2025 yılı asgari ücret için yeni tahminler belli oldu

2025 yılı asgari ücret için yeni tahminler belli oldu
Güncelleme:

Tüm çalışanlar 2025 yılı için geri sayıma başlarken, asgari ücrete yapılacak olan yeni yıl zammı için de iddialar, hesaplamalar ve tahminler peş peşe gelmeye devam ediyor. İşte masadaki 5 farklı zamlı 2025 yılı asgari ücret...

Milyonlarca çalışanın gözü Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda. Komisyon toplanarak 2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti belirleyecek.

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, 5'er kişilik işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan ve 15 kişi ile toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda değerlendirilen en önemli veri enflasyon oluyor.

Geçmiş yıllarda yapılan tüm asgari ücret artışları ya enflasyon oranıyla paralel ya da onun 5-10 puan üstünde gerçekleşmiş durumda. Bu sebeple bu yılda komisyonun ilk bakacağı veri enflasyon olacak.

Sene sonuna doğru yol alırken milyonlarca çalışanın maaşını doğrudan, diğerlerinin ise dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret zammı için ipuçları gelmeye başladı. Merkez Bankası başlangıçta enflasyon beklentisini yüzde 38-42 aralığında belirtmişti. Ancak, son yayınlanan Orta Vadeli Program'da bu tahmin yüzde 42,5 olarak güncellendi. Merkez Bankası'nın yanı sıra pek çok piyasa araştırmasında da enflasyon beklentileri yüzde 40'ın üzerinde şekilleniyor. İlginç bir şekilde, tahminler arasında en düşük oran, Orta Vadeli Program'da belirtilen yüzde 41,5 oldu. Bu rakamların üzerinde bir oran gerçekleşirse ya da refah payı eklenirse artış oranının yüzde 50'ye yaklaşması beklenebilir.

Peki 2025 yılı zamlı asgari ücret için masada hangi rakamlar var ? İşte asgari ücret zam tahminleri...

İktidarın Orta Vadeli Programı'na göre...

OVP Enflasyon Tahmini: Yüzde 41,5
Asgari ücret tahmini: 24.058 TL

TCMB'nin enflasyon beklentisine göre

Merkez Bankası Anketi: Yüzde 43,14
Asgari ücret tahmini: 24.336 TL

Anadolu Ajansı'nın enflasyon tahminine göre

Anadolu Ajansı Enflasyon Tahmini: Yüzde 42,64
Asgari Ücret Tahmini: 24.251 TL

Reuters'in enflasyon tahminine göre

Reuters Enflasyon Tahmini: Yüzde 42,95
Asgari Ücret Tahmini: 24.304 TL

Finansal Kurumlar Birliği'nin enflasyon tahminine göre 

Finansal Kurumlar Birliği Enflasyon Tahmini: Yüzde 49,39
Asgari Ücret Tahmini: 25.399 TL

Yeni Asır

Etiketler enflasyon asgari ücret zammı asgari ücrete zam asgari ücret zammı ne kadar olacak 2025 yılı asgari ücreti 2025 yılı asgari ücret
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Narin cinayetinde ''aile meclisi'' iddiası Narin cinayetinde ''aile meclisi'' iddiası SGK Uzmanı Karakaş'tan 2025'te emekli olacaklara kötü haber SGK Uzmanı Karakaş'tan 2025'te emekli olacaklara kötü haber Tedavi için gittiği hastanede ''siz ölüsünüz'' deyip geri çevirdiler Tedavi için gittiği hastanede ''siz ölüsünüz'' deyip geri çevirdiler Müge Anlı'da anne cinayeti itirafı: Annesini öldürdüğünü ağzından kaçırdı Müge Anlı'da anne cinayeti itirafı: Annesini öldürdüğünü ağzından kaçırdı Mehmet Ali Erbil'in sevgilisinden cinsellik itirafı Mehmet Ali Erbil'in sevgilisinden cinsellik itirafı Yeni tip ehliyet için geri sayım başladı: Cezası 12 bin TL Yeni tip ehliyet için geri sayım başladı: Cezası 12 bin TL En başarılı kadın belediye başkanları anketi sonuçlandı En başarılı kadın belediye başkanları anketi sonuçlandı Yunan taraftardan skandal Türkiye pankartı Yunan taraftardan skandal Türkiye pankartı Narin soruşturmasında ''ifadesi samimi'' bulunan yenge serbest Narin soruşturmasında ''ifadesi samimi'' bulunan yenge serbest Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Şarkıcı Simge'ye sahnede çirkin saldırı Şarkıcı Simge'ye sahnede çirkin saldırı Bu da Türkiye'nin inek rezidansı: Tüm apartmanda sadece inekler yaşıyor Bu da Türkiye'nin inek rezidansı: Tüm apartmanda sadece inekler yaşıyor Motokuryeden peş peşe 2 taciz: Sokakta yürüyen genç anneye taciz kamerada Motokuryeden peş peşe 2 taciz: Sokakta yürüyen genç anneye taciz kamerada Türkiye'nin gizemli noktası: Aynı noktaya 3 kez yıldırım düştü Türkiye'nin gizemli noktası: Aynı noktaya 3 kez yıldırım düştü AK Parti'de iki istifa birden AK Parti'de iki istifa birden Narin cinayetinde şoke eden ifade: Yenge katil zanlısının adını ağzından kaçırdı Narin cinayetinde şoke eden ifade: Yenge katil zanlısının adını ağzından kaçırdı KRT TV canlı yayınında ''yırtık don'' kavgası KRT TV canlı yayınında ''yırtık don'' kavgası Narin'in mezarı sonunda yapıldı... Türk Bayrağı'nın gölgesinde yatacak Narin'in mezarı sonunda yapıldı... Türk Bayrağı'nın gölgesinde yatacak İşte Türkiye'de 1 milyon TL sınırındaki 0 km otomobiller İşte Türkiye'de 1 milyon TL sınırındaki 0 km otomobiller Kulislere bomba gibi düşen İmamoğlu iddiası: ''Cezası yakında açıklanacak'' Kulislere bomba gibi düşen İmamoğlu iddiası: ''Cezası yakında açıklanacak''