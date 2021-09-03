Aile hekimleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Ankara’da miting yapmaları engellenen aile hekimleri, yaşadıkları sorunları anlatmak için sosyal medya hesaplarından “Size yalan söylediler” etiketiyle paylaşımlarda bulundu.

Ankara’da miting yapmaları engellenen aile hekimleri, yaşadıkları sorunları anlatmak için sosyal medya hesaplarından “Size yalan söylediler” etiketiyle paylaşımlarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı’nın anlattıkları ile sahadaki gerçekler arasındaki farkları açıklamaya çalıştıklarını belirten Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, “Sağlık Bakanlığı sürekli ‘aile hekimlerine ek ödeme verdik, şartlarını iyileştirdik’ gibi açıklamalarda bulunuyor. Kendi ailem bile ek ödeme verildiğini düşünüyor ama böyle bir şey yok. Bizler de bunları anlatmaya çalıştık” dedi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; aile hekimlerinin, kendilerine ceza ve maaş kesintileri getiren yönetmeliği protesto etmek için 28 Ağustos’ta Ankara’da yapmak istedikleri miting, valilik tarafından engellendi. Hekimler de sosyal medya hesaplarından “Size yalan söylediler” etiketiyle paylaşımlar yaparak sorunlarını anlattı.

Yurttaşlara gerçekleri aktarmaya çalıştıklarını belirten AHEF Başkanı Dr. Özlem Sezen, “Sağlık Bakanlığı sürekli ‘aile hekimlerine ek ödeme verdik, şartlarını iyileştirdik’ gibi açıklamalarda bulunuyor. Vatandaşlar da bunu gerçek sanıyor. Kendi ailem bile ek ödeme verildiğini düşünüyor ama böyle bir şey yok. Bizler de bunu anlatmaya çalıştık” dedi.

‘CEZALARLA DOLU’

Sezen, pandeminin başından beri sorunlar yaşadıklarını ve bunu Sağlık Bakanlığı’na da aktardıklarını belirterek, “Bakanlık, her görüşmede yeni yönetmeliğin hem özlük haklarımız hem de diğer haklarımız açısından çözüm olacağını söylüyordu. Ama yönetmelik yayımlandıktan sonra cezalarla dolu olduğunu gördük.

Hak edişlerimizi alabilmemiz için daha fazla iş yapmamız gerekiyordu, yoksa maaşımızdan kesinti oluyordu. Aynı zamanda, aile sağlığı merkezinde yapamayacağımız tahlillerin yapılması bekleniyordu. Biz de bu nedenlerle eylem kararı aldık” ifadelerini kullandı.

‘11 EYLÜL’DE ANKARA’DAYIZ’

Basında aile hekimleriyle ilgili sıklıkla çıkan “ek ödeme aldılar” haberlerine dikkat çeken Sezen, “3 bin lira ek ödeme aldılar' dendi ama öyle şartlar konuldu ki neredeyse kimse alamadı. Mesela şartlardan biri, belli bir yüzdenin üzerinde aşı yapmak. Ama hastanelerdeki ek ödemede böyle bir şart yok. Kişilere aşı zorunluluğu yok, aşı tedarikinde sorunlar oluyor ama bizim ek ödememiz, yaptığımız aşının yüzdesine bağlı oluyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın “koruyucu ekipman dağıttık” açıklamasına karşın maske ve eldivenleri kendi imkanlarıyla almak zorunda kaldıklarını söyleyen Sezen, “3 hekim olan birimlere 1'er aile sağlığı çalışanı atanacaktı, bu da yapılmadı. Eksik olan yerlere de tamamlama olmadı'' dedi. Eylem başvurularına henüz dönüş olmadığını belirten Sezen, ''Biz kararlıyız, 11 Eylül’de Ankara’dayız” dedi.