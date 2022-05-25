Asgari ücrete ek zamda ilk rakam ortaya çıktı

Milyonlarca çalışanın ve ailesinin yakından takip ettiği "asgari ücrete ek zam" beklentisi için Temmuz ayı yaklaştıkça hesaplamalar da başladı. İşte yeni formüller sonrasında ortaya çıkan ilk rakam...

Her yıl bir kez belirlenen asgari ücretin bu yıl ara zam ile ikinci kez belirlenmesi gündemde.

Ancak asgari ücrete Temmuz zammı yapılabilmesi için öncelikle yasal düzenleme gerekiyor. Gündemde yer alan en önemli asgari ücrete ek zam formüllerinden bir tanesi de 'Enflasyon farkı' formülü öne çıktı.

Net asgari ücret için 'Olağanüstü' durumlarda kullanılmak üzere tıpkı emekli zammı gibi 6 aylık enflasyon kadar zam verilmesi gündeme geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 31,71 olarak dikkat çekti. Bu rakamla beraber emekli zammı için şimdiden yüzde 31,71 zam oranı kesinleşmiş oldu. Yani bundan sonraki 2 ayda enflasyon sıfır çıksa bile SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu rakamı maaşlarına yansımış bir şekilde görecek.

Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre Mayıs enflasyon beklentisi yüzde 3,97 olurken, Haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 2,97 oldu. Bununla beraber 6 aylık TÜFE endeksi beklentisi 968,65'e yükselirken, bu rakamların gerçekleşmesi durumunda ise Temmuz zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranı da yüzde 41 olacak.

Peki enflasyon farkı formülü devreye girerse asgari ücret 2022 ne kadar olacak? İşte o hesap:

Mevcut durumda net asgari ücret 4.253,40 TL olarak uygulanıyor. Eğer beklenen 6 aylık enflasyon oranı gerçekleşirse asgari ücret Temmuz zammı ile birlikte 5.997,30 TL olacak.

Ancak Temmuz zammı gerçekleşirse; Aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında artık 2022 yılının ikinci yarısındaki enflasyon dikkate alınacak.

Kim ne dedi ?

Asgari ücrete ara zam konusuna ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları dikkat çekmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin asgari ücret ara zam meselesinin şimdiden konuşulmasının anlamsız olduğunu, olağanüstü koşullar oluştuğu takdirde gerekenin yapılacağı mesajını verdi.

Bakan Bilgin asgari ücret meselesinin sürekli gündemde tutulmasının asgari ücret artışı-enflasyon artışı sarmalını tetikleyebileceğini ifade etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket eden hükümet 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' temel politikasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, gazetecilerden gelen 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı' soruna cevap verdi.

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz.

Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı açısından nasıl içeriklendirecekler, onlar için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız."