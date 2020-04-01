Bakan Selçuk açıkladı: Ücretli öğretmenlere maaşları ödenecek

Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uzaktan eğitim ile ilgili bilgiler veren Selçuk EBA sisteminde son durum, eklenenler ve bundan sonrasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu ve bilgilendirme yaptı. İşte Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar;

"ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN ÖDEMELERİ DEVAM EDECEK"

Ücretli öğretmenlerimizin ödemeleri yapılmaya devam edecek ve bu bugünden itibaren değil coronavirüs problemi başladığı günden bu yana olacak.