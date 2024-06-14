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  4. Bakan Tekin 20 bin öğretmen ataması için 'kısmet'' dedi

Bakan Tekin 20 bin öğretmen ataması için 'kısmet'' dedi

Bakan Tekin 20 bin öğretmen ataması için 'kısmet'' dedi
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması ile ilgili "Yeni öğretim yılına yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Yetiştiremezsek yetiştirdiğimiz yerden devam edeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Habertürk'te katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

20 bin öğretmen ataması ile ilgili konuşan Bakan Tekin, "Yeni öğretim yılına yetiştirmeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin'in açıklamaları şu şekilde:

"Sözlü ile ilgili mekanizma tamamlanınca, bittikten sonra 657 ile ilgili mekanizmalar var. Güvenlik soruşturmaları takvimi var. Bittiği an itibarıyla atamalarını yapıp, ailemize katmış olacağız.

20 bin kişiyle ilgili ilgili birimlerden cevaplarımızı almış olacağız. Yeni öğretim yılına yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Yetiştiremezsek yetiştirdiğimiz yerden devam edeceğiz.

Malum engelli arkadaşlarımızın atanmasıyla ilgili süreci Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yürütüyor. Onlar kendilerine verilen kadro sayısını bakanlıklar arasında bölüştürüyorlar. Bize de tahsiste bulunacaklar. O süreç tamamlanınca engelli arkadaşlarımızla ilgili atama sürecini duyururuz. Oradan sayı bekliyoruz."

 

Etiketler öğretmen ataması 20 bin öğretmen ataması öğretmen atamaları yusuf tekin
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