Bakanlığa 20 uzman yardımcısı alınacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ankara'daki merkez teşkilatında görevlendirmek üzere 8. ve 9. dereceden 20 uzman yardımcısı alacak.

İş ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

KPSS'DEN 75 VE ÜZERİ ALINMASI ŞART

Buna göre, adayların ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda belirli puan türlerinden 75 veya üzeri puan alması ve en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ilgili bölümlerini veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmaları gerekiyor.

SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uzman yardımcılığı sınav başvuruları, 1-12 Şubat 2021 tarihlerinde şahsen veya posta yoluyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yapılacak.

Giriş sınavı, 22 Mart-2 Nisan tarihlerinde sözlü olarak gerçekleştirilecek.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın internet adresinde yayınlanacak.