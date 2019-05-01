  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. 01 Mayıs 2019 15:40

Bakanlık sınav sonuçlarını neden açıklamıyor ?

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bundan 1 yıl önce "görevde yükselme sınavı" yaptı ama sonuçlarını hala açıklamadı.

Bakanlık sınav sonuçlarını neden açıklamıyor ?
A+ A-

CHP Afyon Milletvekili Burcu Köksal, konuyu TBMM gündemine getirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un cevaplaması istemiyle verdiği önergesinde, 13 Ocak 2018'de yapılan sınav sonuçlarının neden açıklanmadığını sordu.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre Köksal, önergesinde Bakan Selçuk’a, “Sınava kaç personel girmiştir? Bir yıldan uzun süre geçtiği halde, bu sınavın sonucu neden açıklanmamaktadır? Aylardır memurlar niçin oyalanmaktadır ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacaktır?'' sorularını yöneltti.
 
 

görevde yükselme sınavı , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM