Bakanlık sınav sonuçlarını neden açıklamıyor ?

CHP Afyon Milletvekili Burcu Köksal, konuyu TBMM gündemine getirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un cevaplaması istemiyle verdiği önergesinde, 13 Ocak 2018'de yapılan sınav sonuçlarının neden açıklanmadığını sordu.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre Köksal, önergesinde Bakan Selçuk’a, “Sınava kaç personel girmiştir? Bir yıldan uzun süre geçtiği halde, bu sınavın sonucu neden açıklanmamaktadır? Aylardır memurlar niçin oyalanmaktadır ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacaktır?'' sorularını yöneltti.



