Bankaların promosyon yarışında yeni düzenleme

Bankaların emekli ve çalışanlara dair maaş promosyonunda yeniden yarış başladı. Maaşını aynı bankadan almaya söz veren emeklilere yönelik ödenen nakit promosyon kampanyalarında değişikliğe gidiliyor.

Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan almaya söz veren emeklilere yönelik ödenen nakit promosyon kampanyalarında değişikliğe gidiliyor. Bugüne kadar 'alınan maaşa göre' kademeli şekilde artış gösteren promosyon tutarı, Ocak ayı itibarıyla değişiklik gösterecek.

28 Şubat'ta Meclis'ten geçen EYT düzenlemesinin 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolunu açması, Türkiye'deki toplam emekli sayısını 15 milyonun üzerine çıkardı.

Türkiye'nin en büyük sosyal grubunu oluşturan emeklileri maaş müşterisi yapmak isteyen bankalar arasında da rekabet yaşanıyor. Bugüne kadar verilen nakit promosyonlar ile emekli müşteri sayısını artırmak isteyen bankalar, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla promosyon kampanyalarında köklü bir değişikliğe gidecek.

Ödenen promosyon tutarını, alınan emekli maaşına göre belirleyen bankalar, üst ödeme limiti için 10 bin lira sınırını belirlemişti.

2023 yılına 5 bin 500 lira olarak başlayan asgari emekli aylığı, mart ayında 7 bin 500 liraya yükselirken, yılbaşında yapılacak yeni artışla birlikte 10 bin lirayı geçmiş olacak. Bir başka deyişle bankaların yıllardır sürdürdüğü 'maaşa göre promosyon' sistemi tek ödeme haline dönüşecek.

Bu durumun önüne geçmek isteyen bankaların, yeni maaşlar karşısında düşük seviyelerde kalacak promosyon tutarlarına zam yapması beklenirken, birçok özel banka yeni kampanya ücretlerini aralık ayı itibarıyla emekli müşterilerine duyurmaya başladı.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın aralarında bulunduğu kamu bankaları, ödenecek promosyon tutarını yalnızca SGK tarafından belirlenen miktara eşitlerken, özel bankalar rekabeti artırabilmek adına ücretlerde art arda güncellemeye gidiyor.