Dolar uçtu, asgari ücrette zam hesabı değişti

Milyonlarca çalışan Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zamma kilitlendi. Türk Lirası, Dolar karşısında erimeye devam ederken asgari ücret zammında hesap değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret zammına çevrildi. 5 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamıyla birlikte zam oranı netleşecek. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak?

500 DOLAR ALT SINIR



Hükümet kanadından gelen açıklamalarda asgari ücretin 500 dolar civarında olacağı belirtilmişti. Kulislerde yeni asgari ücretin 11 bin lira olacağı konuşuluyordu ancak Dolar/TL'deki sert yükselişle birlikte hesaplar değişti.

ASGARİ ÜCRETTE YENİ HESAP



Kurdaki yükseliş sonrası 500 doların TL karşılığı 11 bin 600 lirayı aştı. Bu rakama refah payının da eklenmesiyle birlikte yeni asgari ücretin 12 bin lira seviyesine yükseleceği öngörülüyor.

AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Dün Habertürk'e konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Asgari ücrete yapılacak zam oranı ve en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılmasıyla ilgili kanun teklifimizi komisyonlar oluşur olmaz ortaya koyacağız." diye konuştu.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 15.26

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,04 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 39,59 oldu. 5 aylık enflasyon yüzde 15,26 olarak gerçekleşti. Bu rakamın memur ve emeklinin yanı sıra asgari ücret zammı için de belirleyici olması bekleniyor.

BİLGİN: ASGARİ ÜCRET 500 DOLAR BAZINDA OLACAK

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret zammıyla ilgili olarak ''Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır.'' ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret Ocak 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.