  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. Ekonomistlerin enflasyon tahmini de memur ve emeklilerin zamları da belli oldu

Ekonomistlerin enflasyon tahmini de memur ve emeklilerin zamları da belli oldu

Ekonomistlerin enflasyon tahmini de memur ve emeklilerin zamları da belli oldu
Güncelleme:

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bu çarşamba günü açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonları için ekonomistlerin tahminleri de emekli ve memurun ikinci 6 aylık zam oranları da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verisini 3 Temmuz tarihinde saat 10:00'da açıklayacak. 

 Haziran ayı enflasyonu ile birlikte yılın ilk 6 ayına dair veriler netleşmiş olacak ve memur ve memur emeklilerinin alacakları nihai zam oranı belli olacak.

Ocak ayında yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, şubatta yüzde 4,53'e, mart ayında ise yüzde 3,16'ya oldu. Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18 olurken mayıs ayında ise yüzde 3,37 oldu.

Bununla beraber 5 aylık enflasyon rakamı da yüzde 22,72 olarak hesaplandı.

 Toplu sözleşme gereği memur ve emeklileri yüzde 10 artış yanı sıra enflasyonun yüzde 15’i aşan kısmı üzerinden de artış alacaklar.

Memur ve emeklilerin maaşı için 5 aylık oluşan fark yüzde 17,72 düzeyinde gerçekleşti.

İşçi emeklileri ise dönemlik oluşan enflasyonun tamamını fark olarak alıyorlar. Bu durumda işçi emeklilerinin 5 aylık alacakları fark yüzde 22,72 olacak

Haziran ayı enflasyon tahminleri

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,28 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,90, en yüksek yüzde 3,00 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 72,68'e ineceği öngörüldü.

Memur maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlarMemur maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlarHaber

 

 

Etiketler emekli maaşları memur maaşları enflasyon zammı enflasyon memur emekli maaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sıfır otomobili ekspertize götürdü, rezalet ortaya çıktı Sıfır otomobili ekspertize götürdü, rezalet ortaya çıktı Özel: ''Erdoğan'a yapacağım tek bir teklifle Cumhur İttifakı'nı dağıtırım'' Özel: ''Erdoğan'a yapacağım tek bir teklifle Cumhur İttifakı'nı dağıtırım'' Borsa kazançlarına vergi geliyor Borsa kazançlarına vergi geliyor İstanbul'da korkunç manzara: Çatıdan düşen adam havada asılı kaldı İstanbul'da korkunç manzara: Çatıdan düşen adam havada asılı kaldı Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ''mutlaka izleyin'' dediği 4 film Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ''mutlaka izleyin'' dediği 4 film Bankalardan ''kredi isteyen'' vatandaşlara skandal teklif Bankalardan ''kredi isteyen'' vatandaşlara skandal teklif İflas çanları çalıyor: Türkiye'de 283 otel iflasın eşiğinde İflas çanları çalıyor: Türkiye'de 283 otel iflasın eşiğinde İzmir metrosunda yürüyen merdiven kabusu: Yaralılar var İzmir metrosunda yürüyen merdiven kabusu: Yaralılar var Bakan Şimşek'ten güldürmeyen asgari ücret fıkrası Bakan Şimşek'ten güldürmeyen asgari ücret fıkrası Yeni haftada bir yanda sağanak yağış diğer yanda kavurucu sıcaklar Yeni haftada bir yanda sağanak yağış diğer yanda kavurucu sıcaklar
Çirkin sorusu olay olmuştu: Hülya Avşar'dan Meryem Uzerli açıklaması yaptı Çirkin sorusu olay olmuştu: Hülya Avşar'dan Meryem Uzerli açıklaması yaptı Bu sefer de Diyarbakır: Suriyelilerin evi kundaklandı, 3'ü çocuk 5 kişi ölümden döndü Bu sefer de Diyarbakır: Suriyelilerin evi kundaklandı, 3'ü çocuk 5 kişi ölümden döndü