Emekli zammı için işte masadaki 2 senaryo

Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği maaş zammı için masadaki 2 senaryo ortaya çıktı.

Milyonlarca emekli en düşük emekli maaşının ne zaman değişeceğini merakla bekliyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte ilk olarak gündeme gelecek maddelerden biri olması beklenen emekli zammının yeni yıldan önce yapılıp yapılmayacağı gündemdeki yerini koruyor.



Milliyet'e açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı: “Sayın Bakan Vedat Işıkhan ve sayın Cumhurbaşkanının emekli maaşlarına düzenleme ile ilgili yaptığı açıklamalar vardı. Memur ve asgari ücrete yapılan zamların nihayetinde ‘emeklilerin zammın dışında kalması düşünülemez’ şeklinde açıklama ile Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılacak olan zammın startını vermişti.



Bir ara zam beklentisi ve ihtimali çok kuvvetlendi ancak sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sene sonunda çalışmaların tamamlanması noktasında bir talebi oldu. Emekli zamları ekim ayında Meclis’in açılması ile birlikte ilk gündeme gelecek olan madde diye düşünülürken, ‘acaba bu ocak zammı ile mi birleştirilecek, ocak ayındaki zam ile enflasyonun çok üzerinde bir artış mı olacak?’ sorularını gündeme getirdi.



Her iki ihtimalin yüzde 50, yüzde 50 olduğu kanaatindeyim. Emekli maaşlarına ara zam ihtimalinin kuvvetlenmiş olmasının yanı sıra, ara zam yapılmayıp ocakta beklentilerin çok üzerinde zam yapılması ihtimali de olabilir. Önümüzdeki günlerde rüzgarın ne tarafa hız kazanacağı ile birlikte tahminlerimizi güncelleyebiliriz.



Emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapılmış olması, asgari ücrete yüzde 34 oranında zam yapılması ile birlikte emekliler ile arada 9 puanlık fark oluşmuştu. Esasında emeklilerin en çok itiraz etmesinin sebebi en düşük emekli maaşına hiç zam gelmemiş olmasıdır.



En düşük emekli maaşı 7500 TL olarak kaldı. Diğer emeklilere yüzde 25 zam yapılmasına rağmen en düşük emekli maaşına yönelik bir açıklama yapılmadı, memnuniyetsizlik ise buradan ortaya çıktı. İlk etapta bütün emeklilere yapılabilecek bir zam ihtimali var mı? Evet, ancak yılbaşında yapılacak zammın, asgari ücret ve memurlara yapılacak zamdan daha yüksek olma ihtimalini yüzde 50 ihtimalle düşünüyorum. Olası bir ara zam ihtimalini ise yine yüzde 50 ihtimal olarak görüyorum.



EMEKLİYE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Ben burada da yine yüzde 50 ihtimal görüyorum. Ara zam yapılırsa ve burada 7500 TL, refah payı artışı ile birlikte 10 bin TL’ye sabitlenebilir. Ya da en düşük emekli maaşına zam yapılmaz, diyelim ki ocak ayında memurlara yapılacak zam yüzde 40 iken, emeklilere yüzde 50 oranında bir zam yapılabilir. Çalışmalar şu anda başlatıldı. Nihayetlendirilmesi süreci var. Bu noktada Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belli bir politikası var. Bu politikaya uyum sağlamak zorunda. Şu anda ara zam ihtimali yüzde 50 olarak gözüküyor. Seyyanen artış olabilir, sorunun çözülmesi için ihtimallerden bir tanesi de seyyanen artış. Ben yılbaşında emekliye seyyanen zam yapılabileceğini düşünüyorum.



Ara dönemde eğer bir zam yapılırsa bu en düşük emekli maaşının en az 10 bin TL’ye yükselmesi şeklinde olabilir. Benim beklentim en düşük emekli maaşı ve diğer emeklilerin maaşlarına ara zam olmayacağı, yılbaşında yaklaşık yüzde 50 zam ile en düşük emekli maaşının 11 bin 500 TL civarına yükseltilebileceği yönünde.



Evet, benim de tahminim bu yönde. Ara zam olmayacak, ocakta tüm kesimleri memnun edecek bir artış oranı olacak. En az yüzde 50 seviyesinde artış gelebilir. Belki bunun üzerinde bir artış ile de emeklilerin gönlünün alınabileceği kanaatindeyim. Mart ayındaki yerel seçimlerin arifesinde ben bu zamların mutlaka yapılacağını, etkisinin daha hissedilir derecede olacağı kanaatindeyim.”