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Emeklilerden Erdoğan'a itiraz: 8 bin 77 TL seyyanen zam istediler!

Emeklilerden Erdoğan'a itiraz: 8 bin 77 TL seyyanen zam istediler!
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TÜED Genel Başkanı Ergün, emeklilerin yeni maaş düzenlemesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği yıl sonunu bekleyecek durumda olmadığına dikkat çekerek emekliler için 8 bin 77 lira seyyanen zam istedi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarına bir an önce kök ücrete yansıyacak şekilde 8 bin 77 lira seyyanen iyileştirme yapılması talebinde bulundu.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, milyonlarca emeklinin aylıklarını artırıcı adımları dört gözle beklediğini bildirdi.

Ergün, "Asgari ücretlilerin, memurların ve kamu işçilerinin gelirleri arttı. Milyonlarca emekli ise aynı aylığı almaya devam ediyor. Aynı marketten aynı ekmeği aynı fiyatı ödeyerek alan ve 7 bin 500 lira ile bir ay boyunca geçinmek durumunda kalan emekliler, çok zor durumda. Emeklilerimizin ne yazık ki yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilme imkanı kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİLERİN YIL SONUNU BEKLEYECEK TAKATİ KALMAMIŞTIR"

Kazım Ergün, TÜED olarak, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi ve 7 bin 500 lira üzerinde aylık alanlara en az yüzde 25 artışa ilave 4 bin lira seyyanen zam yapılmasını istediklerini hatırlattı.

Bu yöndeki çağrılarının karşılıksız kaldığını belirten Ergün, şunları kaydetti:

"Bütün iyi niyetli çabalarımıza ve bu hatadan dönülmesi yönündeki taleplerimize rağmen, ekonominin acı faturası emekli, dul ve yetimlerimize çıkarılmamalı. Emeklilerin yıl sonunu bekleyecek takati kalmamıştır. Bu süreçte akaryakıttan vergilere, ilaçtan ekmeğe kadar gelen zamları da göz önünde bulundurarak zam talebimizi revize ediyoruz. Emekli aylıklarına bir an evvel kök ücrete yansıyacak şekilde 8 bin 77 lira seyyanen iyileştirme yapılmasını istiyoruz."

 

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