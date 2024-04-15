Emeklinin Temmuz zammı için kötü haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2024 yılını emekli yılı ilan ediyoruz" demesine rağmen yapılan maaş zamlarının verilen ikramiyelerin enflasyon karşısında eriyip gitmesinin ardından gözünü Temmuz ayında yapılacak olan maaş zammına çeviren emeklilerin "büyük zam hayali de" suya düştü...

Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına 6 aylık enflasyon artışı yansıtılacak. Bu oran için ipuçları geldi. 2024 yılının ilk yarısı için uygulanan 10 bin TL en düşük emekli maaşı yılın ikinci yarısı için yeniden artacak.

6 aylık enflasyon 3 Temmuz'da açıklandıktan sonra hükümet değerlendirmesini yaparak yeni zam oranını açıklayacak.Ocak-Haziran dönemi için emekli zammı yüzde 49,25, en düşük emekli maaşı da 10 bin TL olarak uygulanıyor. 2024 Temmuz döneminde 2 düzenleme yapılacak. Emekliye zam oranı belirlenecek ve taban aylıklar artacak. Milyonların merak ettiği hesaplar belli oldu.

Emeklilerin zam oranlarında enflasyon belirleyici oluyor. Bu nedenle enflasyon verileri ve tahminler yakından takip ediliyor. Öngörüler zam oranları için ipuçlarını veriyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Bunun ilk 3 aylık bölümü belli oldu. Ocak-Mart enflasyonu yüzde 15.06 çıktı. Yani 3 ayda yüzde 15.06'lık artış kesinleşti. Geriye 3 veri daha kaldı. Artış merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.

İlk 6 aylık TÜFE yüzde 24'e ulaşırsa, memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 7,83'ü, Temmuz zammı da yüzde 18,61'i bulacak. İlk 6 aylık TÜFE yüzde 25,5 çıkarsa da enflasyon farkı yüzde 9,13'ü, Temmuz zammı yüzde 20'yi aşacak.

Hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hem de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Mayıs'ta yıllık enflasyonun yüzde 73 civarına yükselerek zirve yapmasını bekledikleri, ardından da düşüşe geçeceği yönünde açıklamalarda bulundu. Bu beklenti, ilk 5 aylık enflasyonun yüzde 21.01 seviyesinde gerçekleşeceğini ortaya koyuyor.

Buna Haziran enflasyonu da eklenecek. Emeklilerin enflasyon artışı belli olacak. Yani emeklilerin Temmuz zammının yüzde 21.01'i aşması bekleniyor. Örneğin ilk 6 aylık enflasyon yüzde 24 çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 24 olacak.

Kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak. Söz konusu artış emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. Örneğin; Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük kök aylık 8 bin 89 lira 62 kuruş.

Kök aylığı bu tutarda olan emekliye halen 10 bin lira yatırılıyor. Şu ana kadar oluşan yüzde 15.06'lık artışa göre bu aylık 9 bin 308 liraya yükselirken, 5 aylık yüzde 21.01'lik enflasyon tahmini 9 bin 789 lira seviyesine ulaşılacağını gösteriyor. Eğer Temmuz zammı yüzde 24 olursa da bu aylık 10 bin 31 liraya ulaşacak.

2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda da en düşük kök aylık 7 bin 47 lira. Bu aylık şu ana kadar gerçekleşen yüzde 15.06'lık artışa göre 8 bin 108 liraya yükselirken, yüzde 21.01'lik 6 aylık tahmine göre 8 bin 527 lirayı aşacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 24 çıkması halinde de 8 bin 738 lirayı bulacak.

2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık şu an 11 bin 367 lira. Bu aylık 3 ayda gerçekleşen yüzde 15.06'lık orana göre 13 bin 79 liraya ulaşırken, yüzde 21.01'lik 5 aylık enflasyon tahminine göre 13 bin 755 liraya yükselecek. 6 aylık enflasyon yüzde 24 çıkarsa da 14 bin 95 liraya ulaşacak.

Bağ-Kur esnaf emeklilerinde de halen 10 bin 180 lira olan en düşük aylık yüzde 15.06'lık artışa göre 11 bin 713, yüzde 21.01'lik orana göre 12 bin 318, yüzde 24'lük artış gerçekleşirse 12 bin 623 lira seviyesine yükselecek.

Tabii bu artışın yanı sıra emeklilere yönelik ek iyileştirme de gündemde. Buradaki formüllerden biri refah payı. Eğer SSK ve Bağ-Kur emeklileri için refah payı formülü hayata geçirilirse 6 aylık enflasyon zammı yapılacak ilave artışla yükselecek. Örneğin 6 aylık enflasyon yüzde 24 çıkarsa bu orana refah payı eklenerek kök aylıklara yansıtılacak zam oranı büyütülecek.

TABAN AYLIK NE OLUR?

Emeklilere yönelik bir formül de taban aylık artışı. Halen ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin liranın altında olanlara 10 bin lira ödeme yapılıyor. Burada da bir artışın söz konusu olabileceği belirtiliyor.

Örneğin; taban aylık artışında karar kılınır ve ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa emeklilere yapılacak en düşük aylık ödeme 12 bin lirayı aşacak. Yüzde 21.01'lik 5 aylık enflasyon tahminine göre en düşük ödeme 12 bin 101 lira olacak. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 24 çıkarsa ve bu oran yansıtılırsa en düşük emekli aylığı ödemesi 12 bin 400 lira olacak.

Bu arada emekli zammına ilişkin bir ipucu da Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geliyor. Anketteki enflasyon tahminlerine göre ilk 5 aylık TÜFE 22.67 seviyelerinde gerçekleşecek. Bu tahmin gerçekleşirse, bu orana Haziran da eklenerek emeklilerin enflasyon zammı belirlenecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI NASIL DEĞİŞECEK?

MEVCUT MAAŞ: 10.000

% 15.06 ZAMLI: 11.506

% 21.01 ZAMLI: 12.101

% 22.67 ZAMLI: 12.267

% 24 ZAMLI: 12.400

MEVCUT MAAŞ: 10.100

% 15.06 ZAMLI: 11.621,06

% 21.01 ZAMLI: 12.222,01

% 22.67 ZAMLI: 12.389,67

% 24 ZAMLI: 12.524

MEVCUT MAAŞ: 10.200

% 15.06 ZAMLI: 11.736,12

% 21.01 ZAMLI: 12.343,02

% 22.67 ZAMLI: 12.512,34

% 24 ZAMLI: 12.648

MEVCUT MAAŞ: 10.300

% 15.06 ZAMLI: 11.851,18

% 21.01 ZAMLI: 12.464,03

% 22.67 ZAMLI: 12.635,01

% 24 ZAMLI: 12.772

MEVCUT MAAŞ: 10.400

% 15.06 ZAMLI: 11.966,24

% 21.01 ZAMLI: 12.585,04

% 22.67 ZAMLI: 12.757,68

% 24 ZAMLI: 12.896

MEVCUT MAAŞ: 10.500

% 15.06 ZAMLI: 12.081,30

% 21.01 ZAMLI: 12.706,05

% 22.67 ZAMLI: 12.880,35

% 24 ZAMLI: 13.020



MEVCUT MAAŞ: 10.600

% 15.06 ZAMLI: 12.196,36

% 21.01 ZAMLI: 12.827,06

% 22.67 ZAMLI: 13.003,02

% 24 ZAMLI: 13.144



MEVCUT MAAŞ: 10.800

% 15.06 ZAMLI: 12.426,48

% 21.01 ZAMLI: 13.069,08

% 22.67 ZAMLI: 13.248,36

% 24 ZAMLI: 13.392



MEVCUT MAAŞ: 10.700

% 15.06 ZAMLI: 12.311,42

% 21.01 ZAMLI: 12.948,07

% 22.67 ZAMLI: 13.125,69

% 24 ZAMLI: 13.268



MEVCUT MAAŞ: 10.900

% 15.06 ZAMLI: 12.541,54

% 21.01 ZAMLI: 13.190,09

% 22.67 ZAMLI: 13.371,03

% 24 ZAMLI: 13.516



MEVCUT MAAŞ: 11.000

% 15.06 ZAMLI: 12.656,60

% 21.01 ZAMLI: 13.311,10

% 22.67 ZAMLI: 13.493,70

% 24 ZAMLI: 13.640



MEVCUT MAAŞ: 11.100

% 15.06 ZAMLI: 12.771,66

% 21.01 ZAMLI: 13.432,11

% 22.67 ZAMLI: 13.616,37

% 24 ZAMLI: 13.764



MEVCUT MAAŞ: 11.200

% 15.06 ZAMLI: 12.886,72

% 21.01 ZAMLI: 13.553,12

% 22.67 ZAMLI: 13.739,04

% 24 ZAMLI: 13.888



MEVCUT MAAŞ: 11.300

% 15.06 ZAMLI: 13.001,78

% 21.01 ZAMLI: 13.674,13

% 22.67 ZAMLI: 13.861,71

% 24 ZAMLI: 14.012



MEVCUT MAAŞ: 11.400

% 15.06 ZAMLI: 13.116,84

% 21.01 ZAMLI: 13.795,14

% 22.67 ZAMLI: 13.984,38

% 24 ZAMLI: 14.136



MEVCUT MAAŞ: 11.500

% 15.06 ZAMLI: 13.231,90

% 21.01 ZAMLI: 13.916,15

% 22.67 ZAMLI: 14.107,05

% 24 ZAMLI: 14.260



MEVCUT MAAŞ: 11.600

% 15.06 ZAMLI: 13.346,96

% 21.01 ZAMLI: 14.037,16

% 22.67 ZAMLI: 14.229,72

% 24 ZAMLI: 14.384



MEVCUT MAAŞ: 11.700

% 15.06 ZAMLI: 13.462,02

% 21.01 ZAMLI: 14.158,17

% 22.67 ZAMLI: 14.352,39

% 24 ZAMLI: 14.508



MEVCUT MAAŞ: 11.800

% 15.06 ZAMLI: 13.577,08

% 21.01 ZAMLI: 14.279,18

% 22.67 ZAMLI: 14.475,06

% 24 ZAMLI: 14.632



MEVCUT MAAŞ: 11.900

% 15.06 ZAMLI: 13.692,14

% 21.01 ZAMLI: 14.400,19

% 22.67 ZAMLI: 14.597,73

% 24 ZAMLI: 14.756



MEVCUT MAAŞ: 12.000

% 15.06 ZAMLI: 13.807,20

% 21.01 ZAMLI: 14.521,20

% 22.67 ZAMLI: 14.720,40

% 24 ZAMLI: 14.880



MEVCUT MAAŞ: 12.100

% 15.06 ZAMLI: 13.922,26

% 21.01 ZAMLI: 14.642,21

% 22.67 ZAMLI: 14.843,07

% 24 ZAMLI: 15.004



MEVCUT MAAŞ: 12.200

% 15.06 ZAMLI: 14.037,32

% 21.01 ZAMLI: 14.763,22

% 22.67 ZAMLI: 14.965,74

% 24 ZAMLI: 15.128



MEVCUT MAAŞ: 12.400

% 15.06 ZAMLI: 14.267,44

% 21.01 ZAMLI: 15.005,24

% 22.67 ZAMLI: 15.211,08

% 24 ZAMLI: 15.376



MEVCUT MAAŞ: 12.500

% 15.06 ZAMLI: 14.382,50

% 21.01 ZAMLI: 15.126,25

% 22.67 ZAMLI: 15.333,75

% 24 ZAMLI: 15.500



MEVCUT MAAŞ: 12.600

% 15.06 ZAMLI: 14.497,56

% 21.01 ZAMLI: 15.247,26

% 22.67 ZAMLI: 15.456,42

% 24 ZAMLI: 15.624



MEVCUT MAAŞ: 12.700

% 15.06 ZAMLI: 14.612,62

% 21.01 ZAMLI: 15.368,27

% 22.67 ZAMLI: 15.579,09

% 24 ZAMLI: 15.748



MEVCUT MAAŞ: 12.800

% 15.06 ZAMLI: 14.727,68

% 21.01 ZAMLI: 15.489,28

% 22.67 ZAMLI: 15.701,76

% 24 ZAMLI: 15.872



MEVCUT MAAŞ: 12.900

% 15.06 ZAMLI: 14.842,74

% 21.01 ZAMLI: 15.610,29

% 22.67 ZAMLI: 15.824,43

% 24 ZAMLI: 15.996



MEVCUT MAAŞ: 13.000

% 15.06 ZAMLI: 14.957,80

% 21.01 ZAMLI: 15.731,30

% 22.67 ZAMLI: 15.947,10

% 24 ZAMLI: 16.120



MEVCUT MAAŞ: 14.000

% 15.06 ZAMLI: 16.108,40

% 21.01 ZAMLI: 16.941,40

% 22.67 ZAMLI: 17.173,80

% 24 ZAMLI: 17.360



MEVCUT MAAŞ: 15.000

% 15.06 ZAMLI: 17.259

% 21.01 ZAMLI: 18.151,50

% 22.67 ZAMLI: 18.400,50

% 24 ZAMLI: 18.600



MEVCUT MAAŞ: 16.000

% 15.06 ZAMLI: 18.409,60

% 21.01 ZAMLI: 19.361,60

% 22.67 ZAMLI: 19.627,20

% 24 ZAMLI: 19.840



MEVCUT MAAŞ: 17.000

% 15.06 ZAMLI: 19.560,20

% 21.01 ZAMLI: 20.571,70

% 22.67 ZAMLI: 20.853,90

% 24 ZAMLI: 21.080



MEVCUT MAAŞ: 18.000

% 15.06 ZAMLI: 20.710,80

% 21.01 ZAMLI: 21.781,80

% 22.67 ZAMLI: 22.080,60

% 24 ZAMLI: 22.320



MEVCUT MAAŞ: 19.000

% 15.06 ZAMLI: 21.861,40

% 21.01 ZAMLI: 22.991,90

% 22.67 ZAMLI: 23.307,30

% 24 ZAMLI: 23.560

MEVCUT MAAŞ: 20.000

% 15.06 ZAMLI: 23.012

% 21.01 ZAMLI: 24.202

% 22.67 ZAMLI: 24.534

% 24 ZAMLI: 24.800



MEVCUT MAAŞ: 25.000

% 15.06 ZAMLI: 28.765

% 21.01 ZAMLI: 30.252,50

% 22.67 ZAMLI: 30.667,50

% 24 ZAMLI: 31.000



MEVCUT MAAŞ: 30.000

% 15.06 ZAMLI: 34.518

% 21.01 ZAMLI: 36.303

% 22.67 ZAMLI: 36.801

% 24 ZAMLI: 37.200



MEVCUT MAAŞ: 35.000

% 15.06 ZAMLI: 40.271

% 21.01 ZAMLI: 42.353,50

% 22.67 ZAMLI: 42.934,50

% 24 ZAMLI: 43.400



MEVCUT MAAŞ: 40.000

% 15.06 ZAMLI: 46.024

% 21.01 ZAMLI: 48.404

% 22.67 ZAMLI: 49.068

% 24 ZAMLI: 49.600,0