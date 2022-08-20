Emniyet'ten ''polisin haklarına göz dikildi'' iddialarına yanıt

Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan banka maaş promosyonu ödemelerinin tamamının personele dağıtıldığını, taşıt alımı gibi farklı bir alanda kullanımının söz konusu olmadığını öne sürdü.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), emniyet mensuplarının maaş promosyonlarına ilişkin iddialarla ilgili açıklama yapılması gereği duyulduğunu bildirdi.

Emniyet personeli için 2022-2027 dönemini kapsayan 5 yıllık maaş promosyon protokolünün 18 Mart 2022'de Türkiye Vakıflar Bankası AŞ ile imzalandığının anımsatıldığı açıklamada, promosyon ödemelerinde 104 liradan 300 liraya çıkarak yüzde 188 artış sağlandığına dikkat çekildi.

4 BANKAYA DAVET

Teknik şartnamedeki şartı sağlayan 3'ü kamu biri de özel olmak üzere 4 bankanın promosyon ihalesine davet edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ziraat Bankası katılım sağlamamış, Halkbank teşekkür mektubu göndermiş, İş Bankası 129 lira teklif sunmuş, Vakıfbank ise 225 liralık teklifini daha sonra 300 liraya çıkararak en yüksek teklifi vermiştir. Tüm taraflar ve yetkililerin bulunduğu komisyonca, Vakıfbank'ın 300 liralık teklifi, en iyi teklif olarak değerlendirilmiş ve protokolün imzalanmasına müteakip personele ödenmeye başlamıştır.

Promosyon ödemelerinin, enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmiştir. Bu kapsamda Ocak 2023 tarihinde ilk zamlı ödeme gerçekleştirilecek ve aylık 300 liralık ödeme memur maaş zammı oranında artacaktır. Promosyon ödemelerinin tamamı personele dağıtılmakta olup taşıt vb. alımı gibi farklı bir alanda kullanımı asla söz konusu değildir."

CHP'Lİ BAKAN GÜNDEME GETİRMİŞTİ

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 330 bin personelin 5 yıllık maaşının yatırılması karşılığında 300 TL'lik banka promosyonu anlaşması yaptığını belirtmişti.

Bakan, "Maaş promosyonu anlaşmasının bu şekilde yapılmasının nedeninin, promosyon anlaşmasına karşılık emniyete araç alınması için şart koşulduğu iddiaları bulunuyor. Böylesine bir koşul anlaşmaya gölge düşürdüğü gibi ve teşkilat çalışanlarının hakkına göz dikildiği anlamına gelir" demişti.