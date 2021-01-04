En düşük emekli aylığı asgari ücrete yaklaşamadı

TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranıyla emeklilere yapılacak zam oranı da belli oldu. 1500 lira olan en düşük emekli aylığı 1625 liraya çıkacak. Böylece emeklinin aylık geliri asgari ücretin bile 1200 lira altına kalmış oldu. Emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak.

TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti.

Enflasyonun açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da belli oldu. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak.

Türk-İş ise 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 590 lira, yoksulluk sınırını da 8 bin 436 lira olarak açıklamıştı. 2021 yılı asgari ücreti de 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti.

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En düşük emekli maaşı 1500 lira ve yeni yıl zammıyla beraber bu maaş 1625 liraya çıkacak. Kendisiyle beraber hanede 3 kişiye daha bakmak zorunda olan bir emekli ay içerisinde; ancak 1200 lira daha kazanırsa asgari ücrete, 965 lira daha alırsa açlık sınırına, 6 bin 811 lira daha kazanması halinde ise yoksulluk sınırına ancak ulaşacak.

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