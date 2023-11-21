En düşük emekli maaşı için yeni iddia

Milyonlarca emekli yeni yıl zammını dört gözle beklerken, kulislerdeki son zam oranı ve en düşük emekli maaşı iddiası belli oldu.

Kulislerdeki iddiaya göre, emekli aylığına yüzde 50-52 oranında zam yapılacak, en düşük emekli aylığı 10 bin liraya çıkarılacak.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın bugünkü köşe yazısından aktardığına, kulislerde en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılacağı iddia ediliyor.

AK Parti kurmaylarının, yılbaşında ortalama yüzde 50-52’lik bir zam bekledikleri belirtiliyor. Ancak, maliyenin direneceğini söyleyenlere göre ise bu oran yüzde 45 olacak.

Babacan ayrıca, kasım ayında çalışmayan emeklilere verilen ikramiyeyle ilgili bir kulis haberini de paylaştı.

Çalışan emeklilere ikramiye verilmemesiyle ilgili tepkilerin sürdüğüne dikkat çeken Babacan, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt olduğu için çiftçi emeklisine verilmeyen ikramiyeyle ilgili "Cumhurbaşkanının talimatıyla emekli çiftçilere ikramiye ödenmesi formülünün bulunduğunu öğrendik. Bunun için yasal düzenleme gerekmediği, tebliğ yayınlayarak sorunun çözüleceği ifade ediliyor. Yakında düzelttikleri hatalarını ‘çiftçilere müjde’ diye duyururlarsa hiç şaşırmayın. Bu eksikliği öğrenen Cumhurbaşkanının ekibine kızdığını da anımsatalım" diye yazdı.

#emekli

Nuray Babacan'ın GazetePencere'deki yazısının tamamı için...