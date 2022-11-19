EYT hayali kuranlar dikkat! ''Son 1260 gün'' kriteri belli oldu

AK Parti iktidarının son seçim müjdesi olan Emeklilkte Yaşa Takılanlar düzenlemesi için geri sayım sürerken, düzenlemeden faydalanacak vatandaşlar için "son 1260 prim günü" kriterinin ayrıntıları belli oldu

Önümüzdeki yıl yapılacak seçimler öncesinde çıkacağını vurgulanan EYT yasası için geri sayım sürerken, yasaya ilişkin detaylar da ortaya çıkıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Meclis'in kararıyla 3600 ek gösterge meselesini düzenledik. İnşallah aralık ayı içinde de EYT düzenlemesini Meclis'e takdim edeceğiz. EYT şartlarını sağlayan 1,5 milyon kişi var" açıklamasında bulunmuştu.

EYT düzenlemesi için sayılı günler kaldı. Aralık ayında Meclis'e gelecek olan düzenlemenin 15 Ocak itibariyle uygulanmaya başlanması bekleniyor.EYT'den faydalanmak isteyenler SGK'da yoğunluk oluşturdu.Doğum borçlanması, askerlik borçlanması ve hizmet birleştirme yapmak isteyen kişiler, başvuru için sıralarının gelmesini bekliyor.

Öte yandan EYT yasası öncesi 4A SGK, 4B Bağ-kur, 4C Emekli Sandığı statüsünde çalışanlar, prim gün sayısı hesaplamalarına başladı. Bu noktada pek çok vatandaşın aklında beliren bir soru ise prim günü sayıları oldu.

SON 1260 PRİM GÜNÜ

EYT düzenlemesinin aralık ayında Meclis’e geleceği biliniyor. Düzenlemenin AKP ve MHP milletvekili sayısının yasa onay sayısı olan 300'ün üzerinde olması göz önünde bulundurulduğunda Meclis’ten geçmesi neredeyse kesin. Bu aşamanın ardından EYT’nin 15 Ocak 2023’te yürürlüğe girerek, ilk maaşların ise Şubat itibariyle verilmeye başlaması bekleniyor. Ancak SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kapsamında EYT bekleyen milyonların hangi statüden emekli olacaklarına son 1260 prim gün sayısı karar verecek.

2.520 PRİM GÜNÜ DİKKATE ALINACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT’de 5000 prim günü şartının devam edeceğini duyurmuştu. Ancak farklı statülerde çalışma prim gün sayıları olanlar ne yapacak? İşte bu noktada devlet son 2.520 günü esas alıyor. Son 2 bin 520 gün içerisinde SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’ndan hangisinin prim günü fazlaysa oradan emekli olabilirsiniz. Bu da dolu dolu 7 yıla tekabül ediyor.

1 GÜN BELİRLEYİCİ OLUYOR

Emekli olacak kişi örneğin hem SGK hem de Bağkur’dan prim gün sayısına sahipse, yani iki statü de varsa son 2 bin 520 gün içinde sürenin yarısına yani 1260 güne bakılıyor. Bu kapsamda yarısından 1 fazla hangi kurumdan priminiz varsa emekli olabilirsiniz. Kısaca bu durumda SSK’dan emekli olmak isterseniz son 1261 gününüzün SSK’dan olması gerekiyor.