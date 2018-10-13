İŞKUR'dan yüzlerce kişiye iş müjdesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Çalışma ve İş Kurumu Muğla İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, devlet koruması altında bulunan, anne-babası olmayan/hasta-hapiste olan, ekonomik yönden dezavantajlı konumda bulunan ve madde bağımlılığı olanların meslek sahibi olması sağlanacak.

Program kapsamında katılımcıların günlük 46,23 TL cep harçlıkları ile genel sağlık sigortaları ve iş kazası meslek hastalığı primleri karşılanacak. Yani bir ay kursa gidenlerin eline bin 400 lira para geçecek.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek “Hayata Yolculuk Projesi ile farklı meslek dallarında mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenlenerek öğrencilerin çalışma hayatına alışmaları ve öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulmaları ve istihdam edilmeleri amaçlanıyor. Üniversite olarak bu kriterlere uyan öğrencilerimizi İş kurum Muğla İl Müdürlüğüne yönlendireceğiz” dedi.





