İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor !

Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor. Cumhurbaşkanı isterse bu yasağı altı aya kadar uzatabilecek. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.

Yeni düzenlemeye göre, işten çıkarma 3 ay yasaklanıyor. Karara göre, Cumhurbaşkanı kararıyla yasak 6 aya kadar uzatılabilecek.

ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILANLARA GÜNLÜK 39.24 TL ÖDENECEK

Fesih yasağı olan işveren işçileri ücretsiz izne çıkartabilecek, işçilere günlük 39.24 TL ödenecek. Cumhurbaşkanı, fesih yasağını 6 aya kadar uzatabilecek.

Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.

Bu düzenlemeleri içeren yasa teklifi taslağı, görüşlerini almak üzere iş dünyası temsilcilerine sunuldu.