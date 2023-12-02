Kıdem tazminatı tartışmaları başa döndü: ''Dokunan yanar!''

Artık açlık ve yoksulluk sınırının ya altında ya da sınırında yaşayan çalışanların kıdem tazminatı hakkıyla ilgili değişiklik yapılacağına dair tartışmalarda Türk-İş resti çekti: "Grev dahil her türlü mücadeleye hazırız!"

Türk-İş’in 24. Olağan Genel Kurulu’nda önemli maddelerden biri kıdem konusu oldu. Peş peşe verilen önergelerin oylanması sırasında delegeleri ayağa kalkmaya davet eden Divan Başkanı Cemail Bakındı, “Bu bizim namusumuzdur” dedi.

İki önerge de alkışlar eşliğinde oybirliğiyle kabul edildi. Türk- İş sermaye çevrelerinin her kriz döneminde kıdemi gündeme getirdiğini, bu nedenle karşı tavrın güçlendirilmesi için bu kararın alındığını vurguladı.

Genel kurulda şu kararlar alındı:

Kıdem tazminatı, Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş’in kırmızı çizgisidir. Fona devredilmesi, boşaltılması, gaspı ya da zayıflatılmasına yönelik girişimler karşısında genel grev dahil, sonuç alınıncaya kadar meşru her türlü yolu kullanma kararlılığındadır.

Türk-İş kıdem tazminatına tavan sınırlamasının ortadan kaldırılması, kıdem tazminatı hakkının genişletilerek bir yıldan az süreli hizmetler dahil her türlü işten ayrılmalarda kıdem tazminatının ödenmesi, işyeri iflası durumunda tazminatın işçiye ödenmesinin kanunen garanti altına alınması için mücadele kararlılığındadır.