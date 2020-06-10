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KORONAVİRÜS DÖNEMİNİN İLK İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI
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  4. 10 Haziran 2020 10:05

Koronavirüs döneminin ilk işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu işten çıkarmanın yasak olduğu koronavirüs salgını dönemine ait ilk işsizlik sayılarını açıkladı. Verilere göre, Mart ayında işsizlik oranı yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı 3 milyon 971 bin kişi oldu.

Koronavirüs döneminin ilk işsizlik rakamları açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Mart ayında işsizlik oranı yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti. Buna göre, Türkiye'de toplam işsiz sayısı 3 milyon 971 bin kişi oldu.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile yüzde 15,0 oldu.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 42,0 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 662 bin kişi azalarak 26 milyon 133 bin kişi, istihdam oranı ise 3,4 puanlık azalış ile yüzde 42,0 oldu.

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