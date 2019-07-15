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  4. 15 Temmuz 2019 07:08

KPSS'de ejder meyvesi sorusu

KPSS'de sorulan "Amerikan armudu olarak da bilinen meyvenin diğer adı nedir?" sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu. Şıklar arasında; kamkat, mango, avokado ve ejder meyvesi yer aldı.

KPSS'de ejder meyvesi sorusu
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Memur olmak isteyenlerin girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tamamlandı.

Sınavda sorulan bir sorunun şıkları arasında Saray'da servis edilen ejder meyvesinin yer alması sosyal medya gündem oldu.

"Amerikan armudu olarak da bilinen meyvenin diğer adı nedir?" sorusunun şıkları "kamkat, mango, avokado ve ejder meyvesi" şeklinde sıralandı.

Sosyal medya kullanıcıları "Ejder meyvesi yiyenler gariban halka sınavda tropik meyve soruyor. Onları yiyebilsek zaten KPSS denen belaya bulaşır mıyız?" tepkisinde bulundu.

 
 
 

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