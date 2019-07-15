KPSS'de ejder meyvesi sorusu

Memur olmak isteyenlerin girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tamamlandı.

Sınavda sorulan bir sorunun şıkları arasında Saray'da servis edilen ejder meyvesinin yer alması sosyal medya gündem oldu.

"Amerikan armudu olarak da bilinen meyvenin diğer adı nedir?" sorusunun şıkları "kamkat, mango, avokado ve ejder meyvesi" şeklinde sıralandı.

Sosyal medya kullanıcıları "Ejder meyvesi yiyenler gariban halka sınavda tropik meyve soruyor. Onları yiyebilsek zaten KPSS denen belaya bulaşır mıyız?" tepkisinde bulundu.





