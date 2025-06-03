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Memur ve emeklinin 2025 yılı 5 aylık enflasyon farkı netleşti

Memur ve emeklinin 2025 yılı 5 aylık enflasyon farkı netleşti
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte emeklilerin 5 aylık enflasyon farkı da netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Mayıs ayının enflasyon verileri açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin enflasyon oranlarını duyurdu. Mayıs’da aylık enflasyon yüzde 3 olarak açıklandı. Bu veriyle birlikte, memur ve emeklilerin yılın ilk 5 ayına ilişkin maaş artış oranları da netleşmiş oldu.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre; Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %35,41 arttı, aylık %1,53 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış olarak gerçekleşti.

Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2025 yılının ikinci zammını alacak.

Nisan enflasyonu sonrasında bu rakam yüzde 6,94'ü aşmıştı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 6,94 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 5 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 12,29 kümülatif zam meydana geleceği belli olmuştu. Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentisi ortalaması 2,10 oldu.

Buna göre; Ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayı dönemi toplu sözleşme sonrası açıklanan aylık enflasyon rakamlarının toplamı 14,87 olacak.

Toplam oluşacak enflasyona göre emeklilerin alacağı 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 15,74 olarak hesaplanacak.

 Ancak, maaşlara bu zam temmuz ayında yansıtılacak. Bu sebeple haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emeklinin zam oranı da kesinleşmiş olacak.

Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Memur emeklisi ile memur maaşlarındaki artış ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı oranları dikkate alınarak hesaplanıyor.

Memurlar için ise oluşacak enflasyon farkı yüzde 9,19 olacak.

Bu hesaplamalar doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 9,19 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 5 ilave edilmesi halinde nisan ayında toplam yüzde 14,65 kümülatif zam meydana gelecek.

Maaşlara yansıyacak kesin zam oranı ise haziran ayı enflasyon verilerinin ardından belli olacak.

 

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Haber3.com Haber Merkezi

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Etiketler Memur ve emeklinin maaş zammı Memur ve emeklinin 2025 yılı 5 aylık enflasyon farkı enflasyon farkı 5 aylık enflasyon farkı
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