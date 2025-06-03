TÜİK Mayıs 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının beşinci enflasyon rakamları olan Mayıs ayı TÜFE ve ÜFE rakamlarını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %35,41 arttı, aylık %1,53 arttı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %23,13 arttı, aylık %2,48 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Mayıs ayının enflasyon verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 35,41 artış kaydetti. Bu döneme ilişkin piyasaların genel beklentisi enflasyonun yüzde 36,10 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %35,41 arttı, aylık %1,53 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %23,13 arttı, aylık %2,48 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,48 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,92 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,13 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %30,17 artış gösterdi.

ENAG Mayıs ayı enflasyonu

Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 Nisan ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu bugün TÜİK'ten yaklaşık 45 dakika önce açıklamıştı. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Nisan ayında %4,46 arttı. Nisan 2025 dönemi (31.03.2025-31.04.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %4,46 arttı.

İTO'nun Mayıs 2025 İstanbul enflasyonu

Enflasyon rakamları için öncü gösterge olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi verileri ise geçen hafta yayımlanmıştı. Buna göre İstanbul'da mayısta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 2,83, toptan fiyatlar yüzde 0,69 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 46.57 olarak gerçekleşti. İTO'dan yapılan açıklamada, ''Bir önceki aya göre Gıda Harcamaları grubunda yüzde 3,24, Konut Harcamaları grubunda yüzde 3,10, Eğlence ve Kültür Harcamaları grubunda yüzde 2,52, Çeşitli Mal ve Hizmetler Harcama grubunda yüzde 2,06, Ev Eşyası Harcamaları grubunda yüzde 1,79, Lokanta ve Oteller Harcama grubunda yüzde 1,70, Ulaştırma Harcamaları grubunda yüzde 1,12, Haberleşme Harcamaları grubunda yüzde 0,88, Sağlık Harcamaları grubunda yüzde 0,72, Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda yüzde 0,15 artış izlenirken, Eğitim Harcamaları grubunda yüzde -0,01 azalış izlenmiştir. Alkollü İçecekler ve Tütün harcamaları grubunda değişim izlenmemiştir.'' denildi.

Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2025

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %35,41 arttı, aylık %1,53 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Mayıs 2025

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2025

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %32,87 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %32,87 artış, ulaştırmada %24,59 artış ve konutta %67,43 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %8,25, ulaştırmada %4,07 ve konutta %9,34 oldu.

TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Mayıs 2025

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %0,71 azaldı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,71 azalış, ulaştırmada %2,66 artış ve konutta %2,99 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %-0,18, ulaştırmada %0,40 ve konutta %0,48 oldu. (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'de, ana harcama gruplarının genel endeksteki aylık ve yıllık değişime olan etkileri Ek Tablo-5'tedir).

TÜFE ana harcama gruplarının aylık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Mayıs 2025

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 28 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %34,81 arttı, aylık %2,25 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,25 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,24 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,00 artış olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Mayıs 2025

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Mayıs 2025

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %23,13 arttı, aylık %2,48 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,48 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,92 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,13 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %30,17 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE değişim oranları(%), Mayıs 2025

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı(%), Mayıs 2025

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %22,99 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %28,11 artış, imalatta %22,99 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %19,83 artış ve su temininde %57,57 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %20,50 artış, dayanıklı tüketim mallarında %29,22 artış, dayanıksız tüketim mallarında %27,48 artış, enerjide %17,05 artış ve sermaye mallarında %26,48 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2025

Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2025

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %1,72 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %1,18 artış, imalatta %1,72 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %12,36 artış ve su temininde %5,86 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,92 artış, dayanıklı tüketim mallarında %0,05 artış, dayanıksız tüketim mallarında %1,70 artış, enerjide %7,98 artış ve sermaye mallarında %2,38 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Mayıs 2025

Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Mayıs 2025