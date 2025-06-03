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Enflasyon açıklandı; Haziran ayı kira zam oranı belli oldu

Enflasyon açıklandı; Haziran ayı kira zam oranı belli oldu
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TÜİK'in Nisan 2025 enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından Haziran 2025 kira zammında tavan zam oranı belli oldu. İşte örnek tutarlar üzerinden Haziran 2025 kira zammı hesaplamaları...

Haber3com / Serhan Işılay

Konut kiraları zamlarını yüzde 25 ile sınırlayan uygulamanın sona ermesinin ardından yeni yılın ikinci kira zam oranı olan Haziran 2025 kira zamlarını belirleyecek olan Mayıs 2025 tüketici enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. 

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış olarak gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %35,41 arttı, aylık %1,53 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının beşinci enflasyon rakamları olan Mayıs ayı TÜFE ve ÜFE rakamlarını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %35,41 arttı, aylık %1,53 arttı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %23,13 arttı, aylık %2,48 arttı.

Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2025 Haziran ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak. 

Buna göre Haziran 2025 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 45,80 oldu. Açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

Haziran 2025 örnek kira artış hesaplamaları

Kira zammı hesaplama örnekleri

Mevcut kira bedeli 10.000 TL ise...

Zam oranı: yüzde 45,80 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 4.580 TL
Zamlı kira bedeli: 14.580 TL

Mevcut kira bedeli 15.000 lira ise...

Zam oranı: yüzde 45,80 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 6.870 TL
Zamlı kira bedeli: 21.870 TL

Mevcut kira bedeli 20.000 lira ise...

Zam oranı: yüzde 45,80 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 9.160 TL
Zamlı kira bedeli: 29.160 TL

Mevcut kira bedeli 30.000 lira ise...

Zam oranı: yüzde 45,80 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 13.740 TL
Zamlı kira bedeli: 43.740 TL

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