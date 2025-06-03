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ENAG Mayıs 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı

ENAG Mayıs 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı
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Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu ENAG yeni yılın 5. enflasyon rakamları olan Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi Mayıs ayında %3.66 arttı. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı %73.23 olarak gerçekleşti.

Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 Nisan ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı. 

ENAG, yeni yılın üçüncü enflasyon verisi olan Mayıs ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini bugün yayınladı.

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi Mayıs ayında %3.66 arttı. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı %73.23 olarak gerçekleşti.

ENAG'a göre nisan ayında enflasyon yüzde 4.46 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 73.88 olarak gerçekleşmişti.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE)

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Nisan ayında %3,66 arttı

Mayıs 2025 dönemi günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %3,66 arttı.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE)

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Yıllık Bazda %71,23 arttı

Mayıs 2025 dönemi günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi yıllık bazda %71,23 arttı.

ENAG'ın Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı enflasyon rakamları şöyleydi:

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (E-TÜFE) Ocak 2025 dönemi (31.12.2024-31.01.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %8,22, yıllık bazda ise %81,01 artmıştı.

Şubat 2025 döneminde (31.01.2025-28.02.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %3,37, ENAGrup Fiyat Endeksi ise yıllık bazda %79,51 arttı.

Mart 2025 döneminde (28.02.2025-31.03.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %3,91, ENAGrup Fiyat Endeksi yıllık bazda %75,20 artmıştı.

Nisan 2025 döneminde (31.03.2025-31.04.2025) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %4,46, ENAGrup Fiyat Endeksi yıllık bazda %73,88 artmıştı.

İTO'nun İstanbul enflasyonu

Enflasyon rakamları için öncü gösterge olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi verileri ise geçen hafta yayımlanmıştı. Buna göre İstanbul'da mayısta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 2,83, toptan fiyatlar yüzde 0,69 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 46.57 olarak gerçekleşti. İTO'dan yapılan açıklamada, ''Bir önceki aya göre Gıda Harcamaları grubunda yüzde 3,24, Konut Harcamaları grubunda yüzde 3,10, Eğlence ve Kültür Harcamaları grubunda yüzde 2,52, Çeşitli Mal ve Hizmetler Harcama grubunda yüzde 2,06, Ev Eşyası Harcamaları grubunda yüzde 1,79, Lokanta ve Oteller Harcama grubunda yüzde 1,70, Ulaştırma Harcamaları grubunda yüzde 1,12, Haberleşme Harcamaları grubunda yüzde 0,88, Sağlık Harcamaları grubunda yüzde 0,72, Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda yüzde 0,15 artış izlenirken, Eğitim Harcamaları grubunda yüzde -0,01 azalış izlenmiştir. Alkollü İçecekler ve Tütün harcamaları grubunda değişim izlenmemiştir.'' denildi. 

İstanbul'un mayıs enflasyonu açıklandı: En çok fiyat artışı gıdada!İstanbul'un mayıs enflasyonu açıklandı: En çok fiyat artışı gıdada!Ekonomi

 

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