Advertisement
Maliye Bakanı'ndan araç sahiplerine kötü haber
Maliye Bakanı'ndan araç sahiplerine kötü haber
AK Parti'den canlı yayında BBP açıklaması
AK Parti'den canlı yayında BBP açıklaması
Polisten tele-dolandırıcılara filmleri aratmayan operasyon !
Polisten tele-dolandırıcılara filmleri aratmayan operasyon !
Milyonlarca öğrenci için geri sayım başladı
Milyonlarca öğrenci için geri sayım başladı
Vergi, prim ve borç affına kredi kartına taksit imkanı da geldi
Vergi, prim ve borç affına kredi kartına taksit imkanı da geldi
Yağış geliyor ! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat !
Yağış geliyor ! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat !
Nefesler tutuldu ! ÖTV indirimi gelecek mi ?
Nefesler tutuldu ! ÖTV indirimi gelecek mi ?
Facebook'tan bekarlara ''çöpçatanlık'' müjdesi !
Facebook'tan bekarlara ''çöpçatanlık'' müjdesi !
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. 02 Mayıs 2018 10:22

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi: Emekli maaşına çifte koruma

Hükümetin 81 milyon vatandaşa nefes aldıran yeni ekonomi paketi ile yaşlılık aylığı ikiye katlanırken, emeklilere yılda verilecek 2 bin liralık ikramiyeye ise hiçbir şekilde haciz uygulanamayacak.

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi: Emekli maaşına çifte koruma
A+ A-

Hükümetin ana hatlarını açıkladığı paketin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Bakanlar Kurulu'nda onaylandıktan sonra Meclis'e gönderilen paketle emekliye iki bayramda verilecek 2 bin liralık ikramiyeye hiçbir şekilde haciz konulamayacak.

Sağlık hizmetinden yararlanamayan Genel Sağlık Sigortası borçlusu kalmayacak, Bağ-Kur'luya sigortasını canlandırma fırsatı verilecek. Muhtarlar, çiftçiler, kendi hesabına bağımsız çalışanlar prim borcu nedeniyle durdurulan sigortalılık sürelerini canlandırabilecek.

koruma , maaşa koruma , emekli maaşı , haciz , maaşa haciz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM