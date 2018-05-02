Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi: Emekli maaşına çifte koruma

Hükümetin ana hatlarını açıkladığı paketin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Bakanlar Kurulu'nda onaylandıktan sonra Meclis'e gönderilen paketle emekliye iki bayramda verilecek 2 bin liralık ikramiyeye hiçbir şekilde haciz konulamayacak.

Sağlık hizmetinden yararlanamayan Genel Sağlık Sigortası borçlusu kalmayacak, Bağ-Kur'luya sigortasını canlandırma fırsatı verilecek. Muhtarlar, çiftçiler, kendi hesabına bağımsız çalışanlar prim borcu nedeniyle durdurulan sigortalılık sürelerini canlandırabilecek.