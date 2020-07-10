Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.

Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 0,2 puan azalışla yüzde 12,8 oldu.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 427 bin kişi azalarak 3 milyon 775 bin kişi oldu.

TÜİK'in verilerine göre; işsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile %12,8 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile %14,9 oldu.

"AK PARTİ SEÇMENİ BİLE TÜİK'E GÜVENMİYOR"

Metropoll araştırmanın yaptığı ankete göre toplumun yüzde 78'inin TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına inanmadığı belirlenirken, AK Parti seçmenlerinin de yüzde 67'sinin TÜİK'in açıkladığı rakamlara inanmadığı ortaya çıktı.



Metropoll araştırma “Türkiye’nin Nabzı Haziran 2020” anketini açıkladı. Ankete göre toplumun yüzde 78'i enflasyonun Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakamlardan yüksek olduğunu düşünüyor.

İşte Metropoll'ün son anketi: AK Parti seçmeni de TÜİK'e inanmıyor!

İŞTE TÜİK'İN AÇIKLADIĞI NİSAN 2020 İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 427 bin kişi azalarak 3 milyon 775 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile %12,8 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile %14,9 oldu.

İstihdam oranı %41,1 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 585 bin kişi azalarak 25 milyon 614 bin kişi, istihdam oranı ise 4,9 puanlık azalış ile %41,1 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 491 bin, sanayi sektöründe 209 bin, inşaat sektöründe 361 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 524 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %17,5'i tarım, %20,9'u sanayi, %4,9'u inşaat, %56,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücüne katılma oranı %47,2 olarak gerçekleşti

İşgücü 2020 yılı Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 milyon 13 bin kişi azalarak 29 milyon 388 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 5,7 puanlık azalış ile %47,2 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, (Bin kişi), Nisan 2019, Nisan 2020

Kayıt dışı çalışanların oranı %28,7 oldu

Nisan 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,5 puan azalarak %28,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,8 puan azalarak %17,3 oldu.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı %13,1, istihdam oranı %45,5 oldu

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalışla %13,1, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla %15,0 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 5,1 puanlık azalışla %45,5, işgücüne katılma oranı ise 6 puanlık azalışla %52,4 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, 15-64 yaş, (%), Nisan 2019, Nisan 2020

Genç nüfusta işsizlik oranı %24,4, istihdam oranı %26,1 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puanlık artışla %24,4, istihdam oranı ise 7 puan azalarak %26,1 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 8,6 puanlık azalışla %34,5 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,7 puanlık artışla %29,1 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, 15-24 yaş, (%), Nisan 2019, Nisan 2020

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %13,8, istihdam oranı %41,0 oldu

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,7 puan artarak %13,8 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 76 bin kişi artarak 4 milyon 80 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 1,6 puan azalarak %41,0 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 968 bin kişi azalarak 25 milyon 541 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 1,5 puan azalarak %47,5 oldu. İşgücüne katılan sayısı 893 bin kişi azalarak 29 milyon 620 bin kişi olarak tahmin edildi.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 34 bin kişi, sanayi sektöründe 164 bin kişi, inşaat sektöründe 123 bin kişi, hizmet sektöründe 647 bin kişi azaldı.

Sektörel istihdam (bin kişi), Nisan 2018-Nisan 2020



