On binlerce iş fırsatı için KPSS şartı kalktı

KPSS’de başarılı olduğu halde işsiz kalan milyonlarca vatandaş varken kamu kurumlarına sınavsız yerleşmelerini kolaylaştıracak yeni bir adım atıldı.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre; Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde işe alınacak laborant, hidrolog, topograf ve operatör gibi teknik personelin Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile değil, kurayla belirlenmesi için Cumhurbaşkanlığı kararı çıkarıldı.

Mevzuat gereği kamuda kurayla işe alımlar yalnızca eğitim düzeyi düşük olan temizlik, güvenlik ve koruma hizmetleriyle bakım ve onarım işleri için yapılabiliyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında, 2021 ve 2022 yılları içerisinde DSİ Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere temizlik, güvenlik ve koruma hizmetleriyle bakım ve onarım hizmetlerine yazılı sınav ve KPSS şartı aranmaksızın doğrudan noter kurası ile işçi alınacağı belirtildi. Bu amaçla kamuya işçi alınmasını düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Yapılan düzenlemeye göre, kura sonucunda açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayının 4 katı kadar da yedek aday belirlenecek. DSİ’nin yapacağı değerlendirme sonucunda asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırasıyla yedek adaylardan işe alım yapılacak.

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