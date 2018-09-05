Onbinlerce Bağ-Kurluya müjde: O borçlar silindi !

Vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasını sağlayan yasa, Bağ-Kurlu’ları birçok yönden ilgilendiriyordu.

Birincisi, prim borcu olan Bağ-Kur ’lulara bu borçlarını yeniden yapılandırma imkanı tanındı. Haktan yararlananlar müracaat etti, borçlarını yeniden yapılandırdı ve ilk taksit ödemesi de 7 Eylül tarihinde yapılacak. İkincisi, önceki yapılandırmalar nedeniyle prim borcu olup da sigortalılık sürelerini durduranlara, sigortalılıklarını yeniden canlandırma imkanı verildi. Bu haktan yararlananlar da başvurularını yaptı.

YAPILANDIRANLARI KAPSAMIYOR

Yapılandırma ile Bağ-Kur ’lulara yönelik bir uygulama daha yapıldı. 31 Mayıs öncesine ait prim borcu olup da bunu yapılandırmayan; esnaf, mahalle ve köy muhtarları, şirket ortakları, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerin tüm prim borçları silindi ve hizmet süreleri de donduruldu. Borç silme işlemi 1 Ağustos itibariyle gerçekleşti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), başvuru koşulu olmadan, borçlarını yapılandırmaya gitmeyen tüm Bağ-Kur ’luların prim borçlarını otomatik olarak sildi. Daha açık bir anlatımla; bu yılın Mayıs ayı ve öncesine ait prim borcu olan Bağ-Kur’lular, bu borçlarını 31 Temmuz’a kadar yapılandırmadılarsa borçları silindi ve hizmet süreleri durduruldu. Yanlış anlaşılma olmaması için şuna da değineyim, prim borcunu yapılandıranların prim borçları silinmedi, borçlarını ödemeleri halinde emeklilik hakkından yararlanabilecek.