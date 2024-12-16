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Patronların asgari ücret zammı için ''özel talebi'' belli oldu

Patronların asgari ücret zammı için ''özel talebi'' belli oldu
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Türkiye'nin hazır giyim, tekstil, deri ve halı ihracatçıları 2025 yılı asgari ücret zammıyla birlikte SGK prim indiriminin şirket büyüklüğü gözetilmeksizin yüzde 10'a çıkarılmasını talep etti.

Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri (İTKİB) çatısı altında yer alan İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) ile İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) ortak bir açıklama yayımladı.

Toplam ihracatlarının son iki yılda 36,4 milyar dolardan 30 milyar dolara düştüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hazır giyim, tekstil, deri ve halı sektörleri 2022’de toplam 36,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken 1,3 milyon kişiye de istihdam sağlıyordu. Ne yazık ki iki yıldır sektörlerimizin hem ihracatında hem de istihdamında ciddi gerilemeyle karşı karşıya bulunuyoruz. İhracatımız 36,4 milyar dolardan 30 milyar dolar seviyelerine düşerken, 1,3 milyonluk istihdamımız da yaklaşık 1 milyona geriledi. Hepsinde de dünya pazarlarında iddialı olduğumuz dört sektörde rekabetçiliğimizi kaybettik.

Artan maliyetler karşısında tüm üretici ve ihracatçılar desteklenmeli. Özellikle emek yoğun sektörlerde işçilik maliyetinden kaynaklanan yük paylaşılmalı. Ücretli çalışandan kesilen gelir vergisi dilimleri günün koşullarına göre güncellenmeli. Son 2 yılda hazır giyim, tekstil, deri ve halı sektörlerinde yaklaşık 300 bin istihdam kaybı yaşandı. Halen yüzde 5 olarak uygulanan prim indirimi hazır giyim, tekstil, deri ve halı sektörlerinde şirket büyüklüğü gözetilmeksizin 2 yıl boyunca yüzde 10’a çıkarılmalı."

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Etiketler ihracatçılar hazır giyim tekstil deri halı SGK prim indirimi sgk primi prim indirimi
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