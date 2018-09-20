PTT personel alımı sınav sonuçları açıklandı

PTT personel alımı 12 Ağustos'ta gerçekleşti. Hemen sonrasında gözler PTT sınav sonucunun ne zaman açıklanacağına çevrildi. Yeni yayınlanan duyuruda 5 bin kişinin alınacağı PTT yazılı sınav sonuçlarının açıklandığı açıklandı.

PTT personel alımı sınavının sonuçları açıklandı. PTT sınav sonucu haberimizdeki linkten sorgulanabiliyor. Ayrıca puanlama ve itirazlara dair detayları da derledik.

PTT YAZILI SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Resmi duyuru:

1. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına 30 TL itiraz ücreti yatırıldığını gösteren belge ve itiraz gerekçesini gösteren dilekçe ile 21.09.2018-27.09.2018 tarihleri arasında gazisem@gazi.edu.tr e-mail adresine yapacaklardır.



2. Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlarda adayların;

T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, iletişim bilgileri ve imzasının yer aldığı bir dilekçe olmalıdır.

İtiraz ücretine ilişkin dekont bulunmalıdır.

İtiraz gerekçesi açık ve net bir şekilde yazılmış olmalıdır.

3. İtirazlar belirlenen itiraz süresi içinde yapılmalıdır.

4. Ayrıca sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.



SINAV PUANLAMASI VE İTİRAZLARI HAKKINDA



Sınavda; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuranlardan yazılı ve sözlü sınav sonucunda 70 puan ve üstü alanlar; Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (PTT’de çalışan firma elemanı), Postacı, Postacı (PTT’de çalışan firma elemanı) pozisyonlarına başvuranlardan yazılı sınav sonucunda 60 puan ve üstü alanlar başarılı sayılacak.



PTT A.Ş. 2018/1 Personel Alım yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınav sonucuna ilişkin itirazlar sonuçların yayınlandığı günü takip eden 7 (yedi) gün içerisinde yapabilecek. Yazılı ve sözlü sınav sonucu itirazına ilişkin hususlar sınav sonuçlarının yayınlandığı tarihte adayların erişimine açılacak.