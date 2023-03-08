SGK'dan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'luları ilgilendiren EYT açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), EYT düzenlemesinin, 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarını kapsamadığı iddialarını yalanladı.

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, bazı gazeteler ve sosyal medyada; 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarının; 8 Eylül 1999 (dahil) tarihinden önce çalışmaya başlamalarına rağmen EYT kapsamında olmadıklarına dair haberler yer aldığı bildirildi. Resmi Gazete'de, 3 Mart 2023 tarihinde yayımlanan 7438 sayılı Kanun'a işaret edilerek, "8 Eylül 1999 (dahil) tarihinden önce çalışmaya başlayanların emekliliğe hak kazanma koşullarından sigortalılık süresi veya prim ödeme süresi, hizmet yılı koşulu korunarak, 23 Mayıs 2002 tarihindeki hizmet sürelerine bakılmaksızın tüm sigortalılar (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve banka sandıklarına tabi olarak çalışmaya başlayan) bakımından emeklilik yaş koşulu kaldırılmıştır. Bu nedenle, kamuoyunda 'EYT düzenlemesi' olarak adlandırılan kanunun 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarını kapsamadığı ve bu durumdaki çalışanların mağdur edildikleri iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır, bu bağlamda söz konusu vatandaşlar da düzenleme kapsamındadır" denildi.