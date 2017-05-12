SGK'lılardan sonra Bağ-Kurlulara da müjde !

Hükümet sosyal güvenlik alanında tarihi bir adım daha atıyor. Borcu bulunup da sağlık hizmetinden yararlanamayan tek bir Bağ-Kur'lu kalmayacak. Yaklaşık 5 milyon esnaf ve ailesi süre uzatımları ile Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlanabiliyor. Yeni yıl itibarıyla tanınan süre de dolmuş durumda. Sabah'ın haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, primini ödeyemeyen Bağ-Kur çalışanlarının GSS kapsamı dışında kalmasını istemediklerini belirterek buna çözüm bulacaklarını belirtti. SGK'ya 60 günden fazla prim borcu olan esnaf ve yakınları Ekim 2015'e kadar sağlık hizmetlerinden yararlanamıyordu. Geçen yıl yapılan düzenleme ile borçlu esnafın önce yılbaşına ardından da 30 Haziran 2016'ya kadar sağlık hizmetinden yararlanması sağlandı. Son olarak da bu süre Aralık 2016'ya kadar uzatıldı.

BAKANLIK KORUMASI

Sağlık Bakanlığı, "prim borcu olmasına karşın tıbben başkasına muhtaç olan kişilerin, trafik kazası, acil, iş kazası ile meslek hastalığı halleri, analık hali gibi nedenlerle sağlık hizmeti almak için başvuran kişilerin sağlık hizmet bedellerinin SGK tarafından karşılanmaya devam edileceği" yönünde genelge yayımladı.

SINIRLAMA KALDIRILMALI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, primini ödeyemeyen Bağ-Kur çalışanlarının GSS kapsamı dışında kalmasını istemediklerini belirterek, "Şu anda teknik çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık. Teknik çalışmaları Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda değerlendirdikten sonra hükümete sunacağız. Bir aya son şeklini veririz" diye konuştu.