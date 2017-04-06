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  1. 06 Nisan 2017 22:04

Tepkiler sonrası maaşı düşürüldü

BP'nin Üst Yöneticisi Dudley'in maaşı gelen tepkiler üzerine düşürüldü.

Tepkiler sonrası maaşı düşürüldü
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BP’nin Üst Yöneticisi Dudley'in maaşı yüzde 40 azaltıldı

İngiliz petrol şirketi British Petroleum (BP) tarafından, hissedarlardan gelen eleştiriler üzerine, Üst Yönetici Bob Dudley’in yıllık maaşı yüzde 40 düşürüldü. Şirketten yapılan açıklamada, Dudley’in yıllık maaş ödemesinin 2016 sonunda yüzde 40 azaltılarak toplam 11,6 milyon ABD dolarına indirilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, “Önerilen maaş ödemesi BP’nin stratejisi ve ödemeler arasındaki ilişkiyi net bir şekilde belirlemek üzere tasarlanmıştır.” ifadesi kullanıldı.

Geçen yıl nisan ayında yapılan hissedarlar toplantısında, şirketin hisse sahiplerinin yüzde 60’ı, BP’nin Üst Yöneticisi Dudley’in maaşının yüzde 20 artırılmasını reddetmişti.

AA

bp , yönetici , maaş