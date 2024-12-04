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Toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamadı, 4 fabrikada yüzlerce işçi grevde

Toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamadı, 4 fabrikada yüzlerce işçi grevde
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Hitachi Energy'ye ait 4 fabrikada Birleşik Metal İşçileri Sendikası’na (Birleşik Metal-İş) üye 500 işçi greve çıktı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, X’teki paylaşımında işçilerin greve çıktığını duyurdu.

 Birleşik Metal-İş de X’teki açıklamasında Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) üyesi olan ve çoğunluğu trafo sektöründe bulunan dört işletmeyle (Grid Solutions ve Hitachi Energy, Schneider Elektrik ile Arıtaş Kriyojenik) toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını bildirdi.

Birleşik Metal-İş’in açıklaması şöyle:

“Yine trafo üreten ve kısa süre önce MESS üyeliğinden ayrılan Green Transfo da dahil olmak üzere toplam beş işletmeden yaklaşık 2 bin üyemiz için yürüttüğümüz toplu pazarlık sürecinde grev aşamasına gelinmiştir. Anlaşmazlığın nedeni MESS’in uzlaşmaz tutumu ve dayatmalarıdır.

MESS’in son verdiği teklif, dört işletmenin ortalamasına bakıldığında yüzde 40 oranında ücret zammına denk gelmektedir. Bu teklif, üyelerimize sefalet ücreti dayatmak, onların emeğiyle alay etmek anlamına gelmektedir. Bununla da yetinmeyen işveren örgütü, üç yıllık sözleşme ve ‘esnek çalışma’ adı altında üyelerimizin kazanılmış haklarını geriye götürecek düzenlemeler önermektedir. Bu teklif ve dayatmaların hiçbirini kabul etmemiz mümkün değildir! Bu çerçevede Hitachi Energy işletmesine bağlı dört fabrikada 500 üyemizle birlikte 4 Aralık Çarşamba grevimizi başlatıyoruz.”

Etiketler Birleşik Metal-İş mess grev Hitachi Energy
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