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TÜİK, Eylül 2024 işsizlik rakamlarını açıkladı

TÜİK, Eylül 2024 işsizlik rakamlarını açıkladı
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Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 8,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,6 seviyesinde gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik olarak nitelenen atıl işgücü oranı bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak yüzde 25,6 seviyesinde gerçekleşti.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 35 bin kişi artarak 3 milyon 100 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,7 iken kadınlarda %12,3 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Eylül 2022 - Eylül 2024

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %49,7 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 823 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak %49,7 oldu. Bu oran erkeklerde %67,3 iken kadınlarda %32,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı, Eylül 2022 - Eylül 2024

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %54,4 olarak gerçekleşti

İşgücü 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 131 bin kişi artarak 35 milyon 923 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak %54,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %72,1 iken kadınlarda %37,0 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %17,1 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak %17,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %13,5, kadınlarda ise %24,0 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Eylül 2024

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,7 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak 42,7 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Eylül 2022 - Eylül 2024

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %25,6 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak %25,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,3 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,9 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Eylül 2022 - Eylül 2024

Etiketler türkiye işsizlik rakamları tüik
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