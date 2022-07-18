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TÜİK'e göre, ücretli çalışan sayısı arttı

TÜİK'e göre, ücretli çalışan sayısı arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 529 bin 149 kişi iken, 2022 yılı Mayıs ayında 14 milyon 299 bin 713 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 4,6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 7,0 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9,2 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Mayıs ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1,2 arttı.

Etiketler TÜİK Türkiye istatistik kurumu ücretli çalışan ücretli çalışan sayısı
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