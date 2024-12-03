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TÜİK'in yargılandığı davada tüm emeklilere kötü haber

TÜİK'in yargılandığı davada tüm emeklilere kötü haber
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Yargıtay Onursal Üyesi Çilesiz’in emeklilerin düşük zam aldığını gerekçe göstererek açtığı TÜİK davasında karar çıktı ve emeklilere kötü bir haber geldi.

Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz'in emeklilerin düşük zam aldığını gerekçe göstererek Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) açtığı davada karar çıktı.

Emeklilerin açtığı davada kararını verebilmek için TÜİK’ten belge isteyen Ankara 6’ncı İdare Mahkemesi, belgeler gelmediği halde TÜİK lehine karar verdi.

Davayı açan Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, ara karar vermek için TÜİK’ten belge isteyen mahkemenin belgeleri görmeden verdiği kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne iptal davası açtı.

Avukat Ali Erdem Gündoğan, başvuruda, mahkemenin ara kararla TÜİK’ten belge istediğini, ancak TÜİK’in belgeleri vermediğini dolayısıyla ara kararın gereğinin yerine getirilmediğini belirtti. Ara kararın emri yerine getirilmeden karar verilmesinin hukuka açıkça aykırı olduğunu ifade eden Gündoğan, “Mahkeme TÜİK’ten verileri alamıyorsa, TÜİK de vermiyorsa o zaman dava açarak hakkımızı aramanın bir anlamı kalmıyor. Belgeler olmazsa mahkeme neyi yargılayacak? Zaten davanın ana konusu gizlenen belgeler. Üst mahkemeden umutluyuz” ifadelerini kullandı.

 

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