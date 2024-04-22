Türk-İş'ten asgari ücrete ara zam açıklaması

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete ara zam yapılmayacağı yönündeki açıklamaları değerlendirdi. Atalay, enflasyonun kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve beraberindeki heyetin TÜRK-İŞ'i ziyaretinde, asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Işıkhan'ın 2024 yılı için belirlenen asgari ücrete artış yapılmayacağı yönündeki açıklamasını anımsatan Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyonu durdurmadan, tabiri caizse küpün altını kapatmadan küpün üzerine istediğiniz kadar suyu doldurun, kısacası parayı verin paranın bir hükmü kalmıyor. Bunun için biran evvel küpün altını kapatmak lazım, enflasyonu durdurmak lazım. Ondan sonra da toplumun alım gücünü belirli bir noktaya çekmek lazım."

ARA ZAM YOK

Bakan Işıkhan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ''Temmuzda ara zam yok başta nasıl karar aldıysa süreç öyle işleyecek. En düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrete ara zam düşünmüyoruz.'' demişti.

ASGARİ ÜCRET 17 BİN LİRA

2024 yılı için asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlenmişti. Net asgari ücret yüzde 49 oranında arttı. İşveren desteği ise 700 TL olarak açıklandı.

En düşük emekli maaşı ise 10 bin TL'ye yükseltilmişti.

AA