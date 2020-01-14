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  4. 14 Ocak 2020 13:33

Türkiye'de bir ilk! İlk kez çalışanlara 6 aya kadar izin hakkı verildi!

Turuncu Mola sayesinde beş yıl ve üzeri kıdeme sahip olan ING Türkiye çalışanları, yılın istedikleri herhangi bir döneminde üç aya kadar ücretli izin kullanabilecek, isterlerse bu süreyi kullanılmamış yıllık izinleriyle birleştirerek altı aya kadar uzatılabilecekler.

Türkiye'de bir ilk! İlk kez çalışanlara 6 aya kadar izin hakkı verildi!
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ING Türkiye’nin sektörde öncü olan haftada iki gün ofis dışından çalışma, esnek çalışma saatleri, serbest kıyafet, Okulun İlk Günü İzni, Kreşe Alıştırma İzni gibi pek çok insan kaynağı uygulamasına imza attığını hatırlatan ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk, uygulama ile ilgili şöyle konuştu:

"Duvarlarında ‘Kendin ol, özgür ol’ yazan ING Türkiye, çalışanlarının kişisel gelişimlerine ve hayallerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyan bir kurum olarak öne çıkıyor. Turuncu Mola ile bu alandaki öncü rolümüzü daha da ileri aşamaya taşıyoruz. Dünyada benzer 'sabbatical leave' (ücretli izin) uygulamaları var, ancak sınırlı sayıda kurum bu molayı kullanan çalışanlarına maaş ödemeye devam ediyor. ING Türkiye ise Turuncu Mola kullandıkları sürede 5-15 yıl arası kıdemi olan çalışanlarına asgari ücret; 15 yıl ve üzeri kıdemde olan çalışanlara ise güncel maaşlarını ödeyecek. Fark yaratan uygulamalarımıza Turuncu Mola ile bir yenisini eklediğimiz için memnuniyet duyuyoruz ve inovatif, yenilikçi ve öncü insan kaynakları uygulamalarına imza atmaya devam edeceğiz." 
 

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