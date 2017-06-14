Yemek kartı şirketlerine büyük şok

Rekabet Kurulu, Sodexo, Multinet, Winvin, Set yemek çeki şirketleri hakkında soruşturma açma kararı aldı.

2010'da başvuraları reddeden Rekabet Kurulu, Danıştay'ın Aralık ayında aldığı karar sonrası yemek şirketleri hakkında soruşturma açtı.

Sodexo, Edenred, Network, Multinet,Winwin ve Set Kurumsal Hizmetler A.Ş. Hakkında Soruşturma açıldı.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre Kurul, Sodexo ve Edenred'in ihalelerde danışıklı hareket etmek, ihaleleri ve müşterileri paylaşmak, satış şartlarını birlikte belirlemek ve rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle rekabeti ihlal ettikleri iddialarını Danıştay 13.Dairesi'nin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

İDDİALAR AĞIR

Mağdurların yaptığı başvuruda yemek kuponu/kartı sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ortak hareket ederek restoranlardan yüzde 7 ile yüzde 10 arasında değişen yüksek oranlarda komisyon aldıkları, yemek kuponu/kartı sağlayıcısı firmaların, lokanta, restoran ve büfeler ile yaptıkları anlaşmalarda güçlü taraf olarak kendi lehlerine haksız kazançlar sağlayarak, bu iş yerlerini zor duruma düşüren piyasa koşulları oluşturdukları, bu kuponların para gibi tedavülünün işçi ücretlerine ve iş verimliliğine olumsuz etkilerinin bulunduğu iddialarını gündeme getirilmişti.

2010'DA REDDETTİ

Rekabet Kurulu, söz konusu şikayetlerle ilgili yaptığı ön araştırmasında iddaları inceleyip, reddine ve soruşturma açılmamasına karar vermişti. Ancak Kurul kararı Danıştay 13. Dairesinin, 28 Aralık 2016 tarihinde aldığı kararla iptal edildi.



Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 15 Mayıs tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, mahkeme kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak

Sodexo, Edenred, Network, Multinet, Winwin, Set Kurumsal Hizmetler A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.