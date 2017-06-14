HDP'li vekil hakkında flaş karar !
HDP'li vekil hakkında flaş karar !
Yemek kartı şirketlerine büyük şok
Yemek kartı şirketlerine büyük şok
Büyük operasyon ! Otogarın giriş çıkışları tutuldu
Büyük operasyon ! Otogarın giriş çıkışları tutuldu
Yine mi yasaklandı ? Facebook açılmıyor...
Yine mi yasaklandı ? Facebook açılmıyor...
Suudilerin savaş gemisi vuruldu
Suudilerin savaş gemisi vuruldu
Dolar çakıldı ! Yılın en düşük seviyesine geriledi
Dolar çakıldı ! Yılın en düşük seviyesine geriledi
Depremden bir gün önce denizaltından çekilen görüntü ürküttü
Depremden bir gün önce denizaltından çekilen görüntü ürküttü
Ehliyet alacaklar dikkat ! Yeni dönem başlıyor
Ehliyet alacaklar dikkat ! Yeni dönem başlıyor
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. 14 Haziran 2017 18:05

Yemek kartı şirketlerine büyük şok

Rekabet Kurulu, bazı yemek kartı şirketleri hakkında soruşturma açma kararı aldı.

Yemek kartı şirketlerine büyük şok
A+ A-

Rekabet Kurulu, Sodexo, Multinet, Winvin, Set yemek çeki şirketleri hakkında soruşturma açma kararı aldı.

2010'da başvuraları reddeden Rekabet Kurulu, Danıştay'ın Aralık ayında aldığı karar sonrası yemek şirketleri hakkında soruşturma açtı.

Sodexo, Edenred, Network, Multinet,Winwin ve Set Kurumsal Hizmetler A.Ş. Hakkında Soruşturma açıldı. 

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre Kurul, Sodexo ve Edenred'in ihalelerde danışıklı hareket etmek, ihaleleri ve müşterileri paylaşmak, satış şartlarını birlikte belirlemek ve rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle rekabeti ihlal ettikleri iddialarını Danıştay 13.Dairesi'nin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

İDDİALAR AĞIR

Mağdurların yaptığı başvuruda yemek kuponu/kartı sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ortak hareket ederek restoranlardan yüzde 7 ile yüzde 10 arasında değişen yüksek oranlarda komisyon aldıkları, yemek kuponu/kartı sağlayıcısı firmaların, lokanta, restoran ve büfeler ile yaptıkları anlaşmalarda güçlü taraf olarak kendi lehlerine haksız kazançlar sağlayarak, bu iş yerlerini zor duruma düşüren piyasa koşulları oluşturdukları, bu kuponların para gibi tedavülünün işçi ücretlerine ve iş verimliliğine olumsuz etkilerinin bulunduğu iddialarını gündeme getirilmişti.

2010'DA REDDETTİ

Rekabet Kurulu, söz konusu şikayetlerle ilgili yaptığı ön araştırmasında iddaları inceleyip, reddine ve soruşturma açılmamasına karar vermişti. Ancak Kurul kararı Danıştay 13. Dairesinin, 28 Aralık 2016 tarihinde aldığı kararla iptal edildi.

 
Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 15 Mayıs tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, mahkeme kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak

Sodexo, Edenred, Network, Multinet, Winwin, Set Kurumsal Hizmetler A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Hürriyet

set , rekabet kurulu , şirket , multinet , yemek kartı