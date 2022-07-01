Yeni asgari ücret belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığını açıkladı. Yeni asgari ücret net 5.500 TL oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zammın belirlenmesi için çalışmalar tamamlandı.

Yeni asgari ücreti açıklamak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile birlikte kameralar karşısına geçti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete yüzde 30 oranında ara zam yapıldığını açıkladı. Yeni asgari ücret net 5.500 TL oldu. İşverenlere de işçi başına 100 TL destek verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi programını uygulamaktadır. Önce salgın sonra savaşın bozduğu küresel ekonomik nedenlerle karşı karşıya geldik. En olumsuz sonuçları kurdaki ve enflasyondaki yükseliş olarak yaşadık. Enflasyon tüm dünyanın sorunudur. Ülkemizde enflasyon rakamları farklı tezahür etmektedir. Dünyadaki her gelişmeyi yakından takip ederken önceliğimizi kendi vatandaşlarımızın çözümüne verdik. 4 yıldır uyguladığımız ekonomik programdaki önceliğimiz insanlarımızın umutlarının korunması olmuştur. Bunu büyüme esasına dayalı ekonomi programına göre yapıyoruz. Küresel üretim ve tedarik zincirlerinin çöktüğü dönemde Türkiye kendi ihtiyacını karşılayan bir ülke olarak öne çıkmıştır. Ülkemizi bugünlerde pozitif yönde ayrıştırmayı başardık. Her bir insanımızın refah kaybını telafi edecek tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz. İstihdamın gerilemesine müsaade etmedik. Çalışanları sadece enflasyona ezdirmeden hayat pahalılığı karşısında desteklemektir.

ASGARİ ÜCRET 5.500 TL OLDU

Yılbaşında ciddi artışlar yapmıştık. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çabalarıyla emeklilerimizin maaşlarında tarihi artışı gerçekleştirdik. Asgari ücrette devlet olarak fedakarlıkta bulunarak tüm maaşların asgari ücret kadar olan kısımlarından vazgeçtik. Bu artışların bir süre sonra yetersiz kaldığını tespit ettik. Arkadaşlarımızdan gerekli hazırlıkları yapmasını istedik. Kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde bir artış yapılacak. Asgari ücretlerin de kayıplarını telafi etmeleri gerektiğini gördük. Komisyon toplantıya çağırıldı. Yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Asgari ücrete temmuzdan geçerli olmak üzere yüzde 30 ara artış yapıyoruz. Asgari ücret net 5500 lira olacak. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Asgari Ücret Komisyonumuz çalışmalarını yaptı. Biz sizin sık sık altını çizdiğiniz, çalışanlarımızı emekçilerimizi koruyacağız"

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol: Bugün kıymetli bir kararı açıklamak üzere bir aradayız. Tüm paydaşlarımızın faydası için azami gayret gösteriyoruz. Aralık sonu güzel bir rakam belirlendi. Bu rakam 2022 yılının ücreti olarak ilan edildi. Ama bu seneye özel yıl sonunu beklemeden güncelleme yapmak için toplandık. Açıklanan rakam yıl sonu itibarıyla tekrar değerlendirilecek.



TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay: Sayın Cumhurbaşkanım bundan 15 gün evvel yaptığımız ziyarette taleplerimizi ilettik, siz de komisyonu topladınız. İnşallah bugün toplumu memnun edecek bir karar olur.



YENİ ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI

Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücretin 6 bin 391 lira olan açlık sınırının altında kalmamasını teklif ettiklerini söylemişti.



Irgat, "Enflasyon oranlarını ortaya koyduk. İnsanca yaşayabilecek bir ücreti insanların hak ettiğini ifade ettik.

Geldiğimiz noktada işverenlerin istekleri oldu. 6 bin 391 lira açlık sınırını ifade ettik, bunun altında kalmasın dedik. Enflasyon oranlarını ifade ettik, yarınki toplantımızda bunları görüşeceğiz. Toplantı olması gerekiyor çünkü son toplantı olması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET 1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek. Düzenlemeyi içeren, Asgari Ücret Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen ücretler Resmi Gazete'de yayımlanacak ve komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek. Önceki düzenleme, komisyonca belirlenen ücretlerin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girmesini öngörüyordu. Yapılan değişiklikle, çalışanların yeni asgari ücret düzenlemesinden komisyonun belirlediği tarihten itibaren ya da Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yararlanması sağlandı.

ASGARİ ÜCRET NET 4 BİN 253 LİRAYDI

2021’de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50’lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.