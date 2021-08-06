Yıllık izinde Cumartesi günü için emsal karar!

Yargıtay, milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir karara imza attı. Karar ile "Haftada 5 gün çalışılan iş yerlerinde cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak mı?" tartışması da son buldu.

Haftada 5 gün çalışılan iş yerlerinde cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak mı? Yargıtay bu konuda çalışanlara uyarı niteliğinde bir karar aldı. Kararda, "Cumartesi gününün yıllık izinden düşülmesi için iş sözleşmesinde 'hafta tatili' olarak belirtilmeli." denildi.

YEREL MAHKEME İŞÇİYİ, YARGITAY İŞVERENİ HAKLI BULDU

TRT Haber'in aktardığına göre, karar bir işçinin işverenine açtığı dava ile netleşti. İşçi, yıllık izinde olduğu dönemde cumartesi günü ücretinin de kendisine ödenmesini istedi. İşveren "Cumartesi hafta tatili değil" diyerek, karşı dava açtı. Yerel mahkemede işçi kazansa da Yargıtay işvereni haklı buldu.

KARARDA İŞ SÖZLEŞMESİNE VURGU YAPILDI

Kararda işçinin iş sözleşmesine atıfta bulunuldu. Fiilen haftada 5 gün çalışılan ancak iş sözleşmesinde hiçbir hüküm olmayan hallerde cumartesi günlerinin yıllık izinden düşülemeyeceği belirtildi. Karara göre 7 gün tatil yapan işçi, sadece pazar günü düşülerek 6 gün izin kullanmış sayılacak.

İş sözleşmesinde cumartesi ve pazar günleri "hafta tatili" olarak belirlenmişse, yıllık izin sürelerine dahil edilmeyecek. 7 gün tatil yapan işçi yıllık izin süresinden 5 gün kullanmış olacak, cumartesi ve pazar ücretleri ödenecek. Haftada 6 gün çalışılan iş yerlerinde sadece pazar günleri yıllık izin süresinden düşülecek.