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  3. Çalışma izni alan kişi sayısı 7 milyonu aştı

Çalışma izni alan kişi sayısı 7 milyonu aştı

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma sürecinde şu ana kadar 7 milyon 30 bin 446 ''çalışma izni muafiyet belgesi'' düzenlendiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik şu ana kadar e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden 7 milyon 30 bin 446 'çalışma izni muafiyet belgesi' düzenlenmiştir.

Muafiyet kapsamında olduğu halde sistemsel yoğunluk nedeniyle e-başvuru sisteminden “çalışma izini muafiyet” belgesi alınamadığı durumlarda, işveren ve çalışanların taahhütlerinin ve imzalarının bulunduğu, manuel doldurulan çalışma izni muafiyet formları, 7 Mayıs Cuma günü saat 24.00’e kadar geçerli olacaktır.

Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olmadığı halde çalışma izni belgesi düzenleyenlere ve diğer tedbirlere yönelik denetimlere ülke genelinde 9 bin 572 uygulama noktasında 99 bin 160 personel ile devam edilmektedir."

Etiketler e-devlet çalışma izni
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