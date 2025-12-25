Cem Küçük'ten 2026 yılı emekli maaşı zammı için dikkat çeken iddia

Türkiye'de her geçen gün daha da zorlaşan geçim şartlarının en çok vurduğu kesimlerden biri olan en düşük emekli maaşıyla hayatını sürdürmeye çalışanlar başta olmak üzere tüm emekliler için yılı için Cem Küçük son kulis bilgisini açıkladı.

Türkiye'de hem açlık hem de yoksulluk sınırının çok altında yaşam mücadelesine devam eden "en düşük emekli maaşı alan" emekliler 2026 yılı maaş zammının ne kadar olacağını tartışmaya devam ediyor.

Uzun yıllardır tüm emeklilerin ve muhalefetin "en düşük emeklilik maaşı asgari ücrete eşitlensin" çağrıları iktidar tarafından karşılık bulmazken uzman isimler en düşük emekli maaşının 2026 yılında 19 bin TL'ye yükselmesini tahmin ediyor.

Milyonlarca emekli 2026 yılında emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranını merak ederken yazar Cem Küçük TGRT Haber canlı yayınında emekli maaşı için aldığı çok çarpıcı kulis bilgisini paylaştı.

Küçük, emekli maaşına ciddi artış beklediğini söyledi ve kritik tarihi açıkladı.

Küçük, ekonomistlerin genel kanaatinin "Kasım, Aralık ve Ocak ayı enflasyonları mevsimsel etkiler nedeniyle görece düşük gelecek. Aralık ayı enflasyonunun %1 civarında, belki biraz üzerinde gelmesi bekleniyor. Ağırlıklı tahmin %1,1. Eğer bu şekilde gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon farkı %12,23 olacak. Yani zam oranı %13’ü bile bulmayacak" yönünde olduğunu söyledi.

Küçük, "Ancak şunu da paylaşayım, bu kesin bir bilgi değil ama bir duyum: 2026 yılının ikinci yarısından, özellikle Temmuz’dan itibaren hükümetin emekli maaşlarına ciddi artışlar yapacağı konuşuluyor. Yaz aylarında bir artış, 2027 başında bir artış daha olabileceği yönünde kulis bilgileri var. Yılın ikinci yarısında enflasyon tarafında ekonomik yönetimin eli biraz daha rahatlayacak gibi görünüyor. Çünkü önümüzdeki yılın ikinci yarısında yıllık enflasyonun %20 civarına, biraz altına ya da üstüne gelmesi bekleniyor. Bu da göstergelerin görece iyileşmesi anlamına geliyor" diyerek aldığı kulis bilgisini paylaştı.

Küçük, ayrıca "Bankaların üst düzey yöneticileri de benzer şekilde, kredi genişlemesi ve limitlerin gevşetilmesi konusunda yılın ikinci yarısını işaret ediyorlar. Umarız bu beklentiler gerçekleşir" dedi.

En düşük emekli maaşı Temmuz ayında 16.881 TL idi. Eğer %12,23’lük bir artış olursa bu rakam 18.947 TL’ye çıkacak. Yani 20.000 TL’yi bile bulmuyor" diyen Küçük, asgari ücret ile en düşük emekli maaşı arasındaki fark emekli aleyhine ciddi şekilde değiştiğini vurguladı.