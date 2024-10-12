Cevdet Yılmaz'dan ''yeni vergi'' eleştirilerine yanıt: ''Tek kuruş bile...''

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni vergiler içeren kanun teklifiyle ilgili olarak, ''Özellikle Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na destek amaçlı. Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'' dedi.

Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu. 12 maddelik kanun teklifinde Savunma Sanayii Fonu'nun gelirlerini artırmaya yönelik çok sayıda düzenleme yer aldı. Kredi kartlarından hizmet bedeli, ocak ayının başında kesilecek, her kart için ayrı bedel alınacak. Ocak ayında limiti 100 bin liranın üzerinde olan kişilerden kart başına 750 TL bedel alınacak. 100 CC altı motosikletler MTV kapsamına alınacak. Drone ve 5 bin lira üzerindeki saatler de ÖTV kapsamına girecek.

Cevdet Yılmaz'dan yeni vergi açıklaması

Söz konusu kanun teklifi vatandaşın tepkisini çekerken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan eleştirilere yanıt geldi. Yılmaz, "Meclisimize bir paket teklif edildi. Özellikle Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na destek amaçlı. Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek" dedi.