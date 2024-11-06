CHP'li vekilden KYK bursu hakkında skandal iddia: ''Gençlerin hakkını gasp etmekten vazgeçin''

CHP'li vekil Aysu Bankoğlu, KYK burs promosyonlarının öğrenciler yerine bürokratların lüks araç tahsisine yönlendirildiği iddialarını Meclis'e taşıdı. Bankoğlu, ''Soru önergeme cevap veremediler, ben de yüzlerine sordum. Yine cevap veremediler! Paniklediler, ter bastı hepsine'' dedi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, KYK'nın öğrencilere verdiği geri ödemeli burslar karşılığında Ziraat Bankası ile yaptığı promosyon anlaşmaları gereği bankanın kuruma lüks araç tahsisi yaptığı ve bu lüks araçları bürokratların yanı sıra eşleri, çocukları, sekreterleri gibi 3'üncü şahısların kullandığına dair ihbarlar aldıklarını ifade etti.

''Gençlerin hakkını gasp etmekten vazgeçin'' diyen Bankoğlu sosyal medya hesabından şunları dile getirdi:

"KYK'nin öğrencilere verdiği geri ödemeli burslar karşılığında Ziraat Bankası ile yapılan promosyon anlaşmaları gereği bankanın kuruma lüks araç tahsisi yaptığı ve bu lüks araçları bürokratların yanı sıra eşleri, çocukları hatta sekreterleri gibi 3. şahısların kullandığına dair ihbarlar geliyor!

Promosyon bedelleri öğrencilerin burslarına niye eklenmiyor?!

Soru önergeme cevap vermediler, ben de yüzlerine sordum. Yine cevap veremediler! Paniklediler, ter bastı hepsine!

Buradan tekrar soruyorum:

Öğrencilerin kredi/bursları üzerinden kârlılığını ve nakit akışını artıran Ziraat Bankası, elde ettiği kârın bir miktarını “promosyon” adı altında -tüm kurumlarda olduğu gibi- Bakanlığınıza da yapılan anlaşmalar gereği ödüyor. Promosyon karşılığı Ziraat Bankası’nın KYK’ye bedelsiz araçlar verdiği, bu araçların yetkili bürokratlar harici 3. şahıslara tahsis edildiği yönünde ihbarlar var.

1. Toplam kaç öğrenciye öğrenim, katkı kredisi ve burs verilmektedir?



2. Ziraat Bankası üzerinden yıllık toplam kaç TL harç ve öğrenim kredisi işlemi yapılmaktadır?



3. Ziraat Bankası ile yapılan promosyon anlaşmalarının şartları nelerdir?



4. Bu promosyon anlaşmaları karşılığında banka tarafından bakanlığınıza bedelsiz araç tahsisi yapılmış mıdır?



5. Banka tarafından tahsis edilen araç sayısı nedir? Bu araçların kaçı hangi marka ve modeldedir?



6. Bu araçları kimler ne amaçla kullanmaktadır?



7. Bu araçların bürokratlarınızın eşleri, çocukları hatta sekreterleri gibi 3.şahıslara tahsis edildiği bilgisi doğru mudur? Doğru ise bu uygulamanın gerekçesi nedir?



8. Bu promosyon bedelinin öğrencilerin aldığı burs bedellerine yansıtılmamasının nedeni nedir?”