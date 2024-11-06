  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. CHP'li vekilden KYK bursu hakkında skandal iddia

CHP'li vekilden KYK bursu hakkında skandal iddia: ''Gençlerin hakkını gasp etmekten vazgeçin''

CHP'li vekilden KYK bursu hakkında skandal iddia: ''Gençlerin hakkını gasp etmekten vazgeçin''
Güncelleme:

CHP'li vekil Aysu Bankoğlu, KYK burs promosyonlarının öğrenciler yerine bürokratların lüks araç tahsisine yönlendirildiği iddialarını Meclis'e taşıdı. Bankoğlu, ''Soru önergeme cevap veremediler, ben de yüzlerine sordum. Yine cevap veremediler! Paniklediler, ter bastı hepsine'' dedi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, KYK'nın öğrencilere verdiği geri ödemeli burslar karşılığında Ziraat Bankası ile yaptığı promosyon anlaşmaları gereği bankanın kuruma lüks araç tahsisi yaptığı ve bu lüks araçları bürokratların yanı sıra eşleri, çocukları, sekreterleri gibi 3'üncü şahısların kullandığına dair ihbarlar aldıklarını ifade etti. 

 ''Gençlerin hakkını gasp etmekten vazgeçin'' diyen Bankoğlu sosyal medya hesabından şunları dile getirdi: 

"KYK'nin öğrencilere verdiği geri ödemeli burslar karşılığında Ziraat Bankası ile yapılan promosyon anlaşmaları gereği bankanın kuruma lüks araç tahsisi yaptığı ve bu lüks araçları bürokratların yanı sıra eşleri, çocukları hatta sekreterleri gibi 3. şahısların kullandığına dair ihbarlar geliyor!

Promosyon bedelleri öğrencilerin burslarına niye eklenmiyor?!  

Soru önergeme cevap vermediler, ben de yüzlerine sordum. Yine cevap veremediler! Paniklediler, ter bastı hepsine!

CHP'li vekil Aysu Bankoğlu, KYK burs promosyonlarının öğrenciler yerine bürokratların lüks araç tahsisine yönlendirildiği iddialarını Meclis'e taşıdı. Bankoğlu, ''Soru önergeme cevap veremediler, ben de yüzlerine sordum. Yine cevap veremediler! Paniklediler, ter bastı hepsine'' dedi.

Buradan tekrar soruyorum: 

Öğrencilerin kredi/bursları üzerinden kârlılığını ve nakit akışını artıran Ziraat Bankası, elde ettiği kârın bir miktarını “promosyon” adı altında -tüm kurumlarda olduğu gibi- Bakanlığınıza da yapılan anlaşmalar gereği ödüyor. Promosyon karşılığı Ziraat Bankası’nın KYK’ye bedelsiz araçlar verdiği, bu araçların yetkili bürokratlar harici 3. şahıslara tahsis edildiği yönünde ihbarlar var.

1. Toplam kaç öğrenciye öğrenim, katkı kredisi ve burs verilmektedir?

2. Ziraat Bankası üzerinden yıllık toplam kaç TL harç ve öğrenim kredisi işlemi yapılmaktadır?

3. Ziraat Bankası ile yapılan promosyon anlaşmalarının şartları nelerdir?

4. Bu promosyon anlaşmaları karşılığında banka tarafından bakanlığınıza bedelsiz araç tahsisi yapılmış mıdır?

5. Banka tarafından tahsis edilen araç sayısı nedir? Bu araçların kaçı hangi marka ve modeldedir?

6. Bu araçları kimler ne amaçla kullanmaktadır?

7. Bu araçların bürokratlarınızın eşleri, çocukları hatta sekreterleri gibi 3.şahıslara tahsis edildiği bilgisi doğru mudur? Doğru ise bu uygulamanın gerekçesi nedir?

8. Bu promosyon bedelinin öğrencilerin aldığı burs bedellerine yansıtılmamasının nedeni nedir?”

Etiketler kyk bursu promosyon banka Ziraat Bankası lüks araç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Altın Kelebek'te Yıldızı Parlayanlar Ödülleri'nin sahibi 4 genç yıldızı belli oldu Altın Kelebek'te Yıldızı Parlayanlar Ödülleri'nin sahibi 4 genç yıldızı belli oldu Wanda Nara'yla ipleri koparan Icardi'den olay olacak hamle Wanda Nara'yla ipleri koparan Icardi'den olay olacak hamle Turizm cennetimize gelen turistlerin röntgeni çekildi: 4 turistten 2'si bu ülkelerden geldi Turizm cennetimize gelen turistlerin röntgeni çekildi: 4 turistten 2'si bu ülkelerden geldi Trump'ın seçim zaferi Türkiye'yi nasıl etkiler? Ekonomistler açıkladı Trump'ın seçim zaferi Türkiye'yi nasıl etkiler? Ekonomistler açıkladı Teröristbaşının torunu ABD ordusunda subay olmuş Teröristbaşının torunu ABD ordusunda subay olmuş Teröristle fotoğrafı çıkan AK Partili milletvekilinden ilk açıklama Teröristle fotoğrafı çıkan AK Partili milletvekilinden ilk açıklama Bir yenidoğan yoğunbakımı skandalı daha: 3'ü uyudu, 1'i dans etti, 1 bebek öldü! Bir yenidoğan yoğunbakımı skandalı daha: 3'ü uyudu, 1'i dans etti, 1 bebek öldü! Z kuşağının hayalindeki meslekler belli oldu Z kuşağının hayalindeki meslekler belli oldu İstanbul Boğazı'nın tarihi yalısı Türk petrol kralının oldu İstanbul Boğazı'nın tarihi yalısı Türk petrol kralının oldu Milyonlarca site sakinini ilgilendiren düzenleme Milyonlarca site sakinini ilgilendiren düzenleme
Binlerce sığınmacı daha yola çıktı, sınıra doğru yürüyorlar! Binlerce sığınmacı daha yola çıktı, sınıra doğru yürüyorlar! Danilo, Mehmet ve Somer şeflerden Köfteci Yusuf yorumu: ''Bunu deli bile yapmaz'' Danilo, Mehmet ve Somer şeflerden Köfteci Yusuf yorumu: ''Bunu deli bile yapmaz'' İstanbul'da özel okulda yangın kabusu İstanbul'da özel okulda yangın kabusu Trump'la birlikte Berat Albayrak da geri dönüyor: İşte yeni görevi Trump'la birlikte Berat Albayrak da geri dönüyor: İşte yeni görevi Dikenli ağaçlarda yetişen ''vitamin deposu'' için hasat dönemi başladı Dikenli ağaçlarda yetişen ''vitamin deposu'' için hasat dönemi başladı Milan, Real Madrid'i devirdi; Arda Güler kararını verdi! Milan, Real Madrid'i devirdi; Arda Güler kararını verdi! ABD'de başkanlık seçimlerinde kazanan Donald Trump oldu! ABD'de başkanlık seçimlerinde kazanan Donald Trump oldu! Antalya'da ''gizemli bir hava aracı'' yere çakılıp infilak etti Antalya'da ''gizemli bir hava aracı'' yere çakılıp infilak etti Ayının ormana yerleştirilen aynaya verdiği tepki fotokapanda Ayının ormana yerleştirilen aynaya verdiği tepki fotokapanda Hava durumu raporu açıklandı: 3 ilimiz kışı, 78 ilimiz sonbaharı yaşayacak Hava durumu raporu açıklandı: 3 ilimiz kışı, 78 ilimiz sonbaharı yaşayacak